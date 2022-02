Gifhorn

Deutlich mehr Aufwand und trotzdem weniger Geld in der Kasse: So lässt sich die aktuelle Situation im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beschreiben. Er steht seit Pandemiebeginn bundesweit unter Druck. Die Fahrgastzahlen sind auch in den Bussen der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Gifhorn (VLG) eingebrochen. Dadurch sinken die Einnahmen. Finanzspritzen stabilisieren jedoch die Bilanz.

Wie bei allen ÖPNV-Unternehmen in Deutschland würden auch die VLG-Fahrgastzahlen noch nicht wieder an die Größenordnungen in Zeiten vor Corona heranreichen, bestätigt Kreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter. „Die VLG hat bis Ende 2021 etwa 5,7 Millionen Fahrgäste befördert – davon 80 Prozent Schülerinnen und Schüler“, geht Schildwächter auf die Bilanz des vergangenen Jahres ein. Durch Corona und die daraus resultierenden Folgen würde man allerdings rund 15 Prozent unter dem Wert von 2019 liegen.

Lockdowns und Homeoffice

„Der pandemiebedingte Einbruch wirkt sich bei der VLG durch den hohen Anteil der weiterhin zu befördernden Schülerinnen und Schüler nicht so deutlich aus wie vergleichsweise bei städtischen Verkehrsunternehmen“, verweist Schildwächter auf die Situation in anderen Kommunen. Er räumt jedoch ein, dass im „Berufs- und Gelegenheitsverkehr“ die Fahrgastzahlen „aufgrund von teilweisen Lockdowns und vermehrtem Homeoffice“ deutlich – und zwar um ein Drittel – zurückgegangen sind.

Gegenüber dem Jahr 2020, das ebenfalls durch die Corona-Pandemie geprägt gewesen sei, lägen die Einnahmen um etwa 500 000 Euro niedriger. „Legt man das Vor-Corona-Jahr 2019 zugrunde, ist der Einnahmerückgang sogar noch deutlich höher“, erklärt Schildwächter. Finanzspritzen halfen der VLG jedoch durch die Krise. „Durch den ÖPNV-Rettungsschirm wurden die Verluste fast vollständig mit Bundes- und Landesmittel ausgeglichen“, weiß Schildwächter.

Keine Stellen abgebaut

„Während der Schulschließungen kam der Ferienfahrplan zum Einsatz, der gegenüber dem Schultagesfahrplan reduziert war“, geht Schildwächter auf weitere Corona-Folgen ein. Während dieser Zeiten sei ein Teil des Personals in Kurzarbeit gewesen. Stellen seien jedoch nicht abgebaut worden, da man mit dem Wiedereinsetzen des Schultagesfahrplans den gesamten Personalstamm benötigt habe. Fahrerinnen und Fahrer seien derzeit sowieso auf dem Arbeitsmarkt schwierig zu finden, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung.

„Da die Infektionsschutzmaßnahmen in Bezug auf Maskenpflicht und 3G-Nachweis stetig angepasst werden, ist es sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer als auch für Fahrgäste schwer, die aktuellen Regeln ständig im Blick zu behalten“, verweist Schildwächter auf die sich ständig ändernden Vorgaben. „Insbesondere in den ersten Tagen, nachdem Änderungen in Kraft getreten sind, ist ein erhöhter Aufklärungsbedarf durch Informationen und das Fahrpersonal erforderlich“, so der Sprecher der Kreisverwaltung. „Im Wesentlichen hat sich die Situation aber eingespielt. Von der großen Mehrheit der Fahrgäste werden die Infektionsschutzmaßnahmen beachtet“, versichert er.

Rendezvous-Haltestelle der VLG in Gifhorns Innenstadt: Seit Pandemie-Beginn stiegen auch hier weniger Fahrgäste in die Busse ein. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Aktuell gilt laut Schildwächter in den Bussen im Landkreis Gifhorn eine FFP2-Maskepflicht für Erwachsene, alternativ Mund-Nasen-Schutz für Fahrgäste unter 15 Jahren, ohne Maske für Fahrgäste unter sechs Jahren, zuzüglich eines 3G-Nachweises für alle Personen – mit Ausnahme von Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Kindern unter sechs Jahren.

Für die VLG und eigene Tochtergesellschaften seien derzeit 75 Busse zum Einsatz, so Schildwächter. Von Sub- und Partnerunternehmen kämen nochmals rund 50 weitere Busse hinzu.

Von Uwe Stadtlich