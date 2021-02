Gifhorn

Haare werden seit Wochen nicht mehr geschnitten, das Geld geht aus: Den Friseur-Betrieben im Landkreis steht das Wasser bis zum Hals. Auch weil es an zugesagter Unterstützung mangelt. Mit einer Licht-an-Protestaktion machten viele Mitglieder der Friseurinnung Gifhorn-Wittingen jetzt auf ihre dramatische Lage aufmerksam.

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Inhaberinnen und Inhaber der mehr als 80 000 Friseursalons in Deutschland dazu aufgerufen, aus Protest gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 24 Stunden das Licht in den geschlossenen Salons brennen zu lassen. „Auch viele Betriebe im Kreis Gifhorn waren mit dabei und haben ein Zeichen gesetzt“, sagt Birgit Eredt, die seit 2001 Obermeisterin der Friseurinnung Gifhorn-Wittingen ist.

Ohne Geld keine Vorleistungen

„Die Existenz vieler Kolleginnen und Kollegen ist bedroht“, bringt es Eredt auf den Punkt. 23 Betriebe gehören zur Innung. Während es im ersten Lockdown mit der finanziellen Hilfe noch geklappt habe, sehe es im zweiten Lockdown – er dauert inzwischen seit dem 16. Dezember an – mit der Unterstützung mager aus. „Wir brauchen endlich eine schnelle, unbürokratische und umfassende Hilfe vom Staat“, fordert die Innungsobermeisterin. Ohne Geld sei es schwierig, in Vorleistung zu gehen.

Schnelle und unbürokratische Hilfe nötig: Die Friseur-Innung Gifhorn-Wittingen kritisiert in der Corona-Krise mangelnde Unterstützung. Quelle: Robert Guenther/dpa

In Gesprächen hätten viele Kolleginnen und Kollegen dramatisch geschildert, dass ihre Rücklagen inzwischen aufgebraucht seien. „Miete und andere Fixkosten müssen weiterbezahlt werden, obwohl es keine Einnahmen gibt – nur wer eine Partnerin oder einen Partner mit eigenem Einkommen hat, hat noch einen kleinen finanziellen Spielraum“, so Eredt. Hinzu komme die Tatsache, dass die meisten Salons keinen Anspruch auf die Dezemberhilfe hätten, weil diese erst ab Umsatzeinbußen von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausgezahlt würden. Gerade kurz vor dem Lockdown im Dezember seien die Salons quasi von der Kundschaft überrannt worden, geht Eredt auf den Grund dafür ein, dass viele Betriebe nun leer ausgehen.

Eine Branche in Existenznot

Eredt wünscht sich, dass die Existenznot der Branche – sie beschäftigt deutschlandweit mehr als 240 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 7,5 Milliarden Euro – endlich stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt. „Dazu tragen gut frisierte Politikerinnen und Politiker mit ihren Fernsehauftritten momentan nur wenig bei“, meint Eredt. Sie seien ein schlechtes Beispiel und forcierten den Weg in die Schwarzarbeit. „Gerade diese Menschen haben doch eine Vorbildfunktion“, zeigt sich die Innungsobermeisterin entsetzt, dass die Rückendeckung fehlt.

Dabei hätten die Innungsbetriebe im Landkreis nach dem ersten Lockdown durch strenge Hygiene-Maßnahmen einen immensen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung geleistet. Die Salons hätten viel Geld für Umbauten und Schutzvorrichtungen investiert. „Wir sind jedoch von der Politik vergessen worden“, übt die Obermeisterin Kritik.

Es fehlt die Perspektive

Kaum Impfstoff, immer noch hohe Fallzahlen und verschiedene Coronavirus-Mutationen: Birgit Eredt glaubt nicht daran, dass es Mitte Februar ein Lockdown-Ende gibt. Es fehle eine positive Perspektive. Umso wichtiger sei es darum, dass die Politik der Friseur-Branche endlich mit mehr Geld unter die Arme greife. „Das ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, denen die Trinkgelder fehlen und die mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld ebenfalls finanzielle Engpässe haben“, so Eredt.

Für viele Salons kommt Hilfe zu spät

Von der im Januar auf den Weg gebrachten so genannten Überbrückungshilfe III versprechen sich die Friseurinnen und Friseure in Deutschland übrigens nur wenig: Sie orientiert sich an den Fixkosten – etwa der Miete – und stellt somit nur eine schwache Finanzspritze dar. Hinzu kommt die Tatsache, dass es erst im Laufe des Februars eine erste Teilzahlung geben wird. Der Restbetrag soll ab März fließen. Eine Hilfe, die vermutlich für viele Friseur-Betriebe – auch im Kreis Gifhorn – zu spät kommt.

