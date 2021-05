Gifhorn

Kneipen und Restaurants dicht und viele Einschränkungen für den regionalen Einzelhandel: Die scharfen Corona-Spielregeln sorgen noch immer dafür, dass es in der Gifhorner Innenstadt ruhiger als in den Vorjahren ist. Weniger Autoverkehr bringt auch weniger Parkverstöße mit sich. Der Stadt fehlt wegen des „Knöllchen-Rückgangs“ ein dicker Batzen Geld in der Kasse.

Den Wagen kurz oder auch etwas länger abstellen, ohne ein erforderliches Parkticket zu ziehen: 14 193 Autofahrerinnen und Autofahrer haben es 2019 so gemacht – und wurden dabei ertappt. Im Jahr vor Corona landeten so genau 171 469,32 Euro in Gifhorns Stadtsäckel. Eine beträchtliche Summe, die den ohnehin gebeutelten Etat ein Stück weit nach vorne gebracht hat.

Weniger Parksünder in Gifhorn

Die Pandemie sorgte jedoch 2020 dafür, dass Falschparken im Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen merklich abgenommen hat. Stadtsprecherin Annette Siemer belegt den Negativ-Trend mit Zahlen aus dem Fachbereich Ordnung. „Für das vergangene Jahr ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen“, weiß Siemer. Es seien lediglich 11 054 Verstöße festgestellt und geahndet worden – mehr als 3000 Anwärterinnen und Anwärter für Knöllchen weniger als noch 2020.

Diese Entwicklung wirkt sich selbstverständlich auch auf die Einnahmen aus. Diese beliefen sich 2020 in diesem Bereich nur auf 145 411,13 Euro. Die Stadt Gifhorn nahm durch weniger Autoverkehr und eine geringere Anzahl von Parkverstößen rund 26 000 Euro weniger ein. Inzwischen ist auf Gifhorns Straßen jedoch wieder etwas mehr los – und auch mehr Parksünderinnen und Parksünder werden zur Kasse gebeten. „Im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende April wurden bisher bereits 3415 Verstöße festgestellt“, berichtet Annette Siemer. Die Einnahmen daraus belaufen sich auf fast 39 000 Euro.

Hotspots in Gifhorns Innenstadt

An den Hotspots für Parkverstöße hat auch Corona nichts geändert: Das dreiköpfige Team des Ordnungsamtes, das für die Knöllchen-Verteilung verantwortlich ist, stellt die meisten Verstöße weiterhin im Bereich von parkscheinpflichtigen Stellflächen in der Torstraße, im Cardenap und auch in der Konrad-Adenauer Straße fest. „Fündig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber bei den Kontrollen auch auf Parkplätzen wie von Mutter Grün, Familia und dem Parkplatz des Landkreises“, so Siemer.

Dabei können die anfallenden Verwarngelder für ein falsch geparktes Auto sehr unterschiedlich ausfallen. „Es beginnt bei zehn Euro“, erklärt die Sprecherin der Stadt. „Je nachdem wie schwerwiegend der Verstoß ist, kann es auch mal bis zu 60 Euro gehen“, verweist Siemer auf blockierte Feuerwehr-Zufahrten oder unbefugt benutzte Behinderten-Parkplätze.

Kontrolliert wird laut Siemer übrigens flexibel – die Kontrollzeiten liegen zwischen 8 und 17 Uhr. Und: Auch samstags verteilt das Team des Ordnungsamtes Gifhorn Knöllchen.

Von Uwe Stadtlich