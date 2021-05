Gifhorn

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Folgen machen auch in Gifhorn immer mehr Menschen arm. Durch Kurzarbeit und Job-Verlust wäre ein Überleben ohne die kostenlosen Lebensmittel der Tafel nicht möglich. Inzwischen hat die Hilfseinrichtung ihren Bringdienst ausgebaut – und sucht dafür weitere Helferinnen und Helfer.

„Natürlich haben wir in den letzten Monaten gemerkt, dass immer mehr Menschen auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, sagt Tafel-Chefin Edeltraud Sack, die die seit November 2001 bestehende Einrichtung leitet. Damals wurde lediglich 35 Gifhornerinnen und Gifhorner mit Lebensmitteln versorgt. „Inzwischen sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig von uns unterstützt werden“, verweist Sack auf weiter steigende Zahlen.

Mehr hilfsbedürftige Alte

„Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass darunter auch vermehrt Menschen sind, die bisher über ein gutes Einkommen verfügt haben – jetzt aber nicht mehr finanziell über die Runden kommen“, berichtet Sack. Auch immer mehr Seniorinnen und Senioren gehörten zu den Tafelkunden. „Durch Corona ist deren Zahl inzwischen auf 380 ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger angewachsen – die Dunkelziffer in diesem Bereich dürfte jedoch vermutlich weitaus höher sein“, so Sack. Aus Scham würden viele Rentnerinnen und Rentner die Tafel-Hilfe nicht in Anspruch nehmen.

Auf mehr Hilfe seien in den Corona-Zeiten in Gifhorn auch vermehrt Alleinerziehende angewiesen. „Das können wir an den Zahlen der Kinder festmachen – 548 sind es inzwischen“, berichtet die Tafel-Chefin. Weil viele Kundinnen und Kunden zu alt oder nicht mobil seien, habe die Tafel ihren Bringdienst erweitert. „Etwa 35 Prozent unserer Lebensmittel werden inzwischen geliefert“, sagt Edeltraud Sack. Dafür seien täglich drei Crafter unterwegs. „Es fehlt uns jedoch an Fahrerinnen und Fahrern“, ist Sack auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die ein solches Fahrzeug bewegen können.

„Wir sind glücklich darüber, dass durch die Corona-Lockerungen die Ausgabe der Lebensmittel inzwischen wieder an drei Wochentagen – dienstags, mittwochs und freitags – erfolgen kann“, so Sack. Alles selbstverständlich mit Abstand sowie dem vorgeschriebenen Tragen von Mund- und Nasenschutz.

Mehr Helferinnen und Helfer

Zu Beginn der Pandemie kümmerten sich an den Ausgabe-Tagen rund 60 Helferinnen und Helfer um die Verteilung der Lebensmittel an die armen Menschen. „Unser Personalstamm ist durch Corona weiter gewachsen, denn die Aufgaben sind vielfältiger und schwieriger geworden“, so Sack. Aktuell arbeiteten 74 Gifhornerinnen und Gifhorner für die Tafel im Paulsumpf 8.

Ein dickes Lob zollt Edeltraud Sack auch dem Vermieter der Tafel-Räumlichkeiten. Er habe in das Gebäude investiert und so dazu beigetragen, dass es in der Ausgabestelle mehr Platz – auch für das Lager – gebe.

Wer Interesse daran hat, Lebensmittel für die Tafel auszufahren, kann sich unter Tel. (01 71) 61 54 889 mit Edeltraud Sack in Verbindung setzen.

Von Uwe Stadtlich