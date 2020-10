Gifhorn

Auf der einen Seite nimmt der Fachkräftemangel zu, auf der anderen Seite sinkt durch Corona die Ausbildungsbereitschaft in vielen Branchen. Eine schwierige Situation, die auch die Agentur für Arbeit im Blick hat – und sich Sorgen macht.

„Es ist es jetzt sehr wichtig, dass Unternehmen trotz Unsicherheiten nicht auf Ausbildung verzichten und sich für einen Bewerber oder eine Bewerberin entscheiden. Nach Corona werden sonst die Fachkräfte fehlen“, mahnt Wiebke Saalfrank von der Arbeitsagentur. „Deshalb werden die gemeinsamen Nachvermittlungsaktivitäten von uns und unseren Partnern in diesem Jahr ausgeweitet und verlängert“, kündigt die Agentur-Sprecherin an.

Mit wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert

Zurückgegangen seien im Vergleich zum Vorjahr vor allem betriebliche Ausbildungsstellen in Metall- und Elektrotechnikberufen (Fahrzeugbau), in Hotellerie-Berufen, IT, Speisenzubereitung, Verkauf von Lebensmitteln sowie Bau und Ausbaugewerbe. „Das Ausbildungsmarktgeschehen hat in den letzten zwei Monaten zwar deutlich an Fahrt aufgenommen, trotzdem hinken wir noch immer gut einen Monat hinter dem regulären Ausbildungsgeschehen hinterher. Zudem sehen sich viele Ausbildungsbetriebe mit wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert“, verweist Saalfrank auf Corona und die Folgen.

Mehr „unversorgte“ Lehrstellen-Bewerber

„Seit dem Beginn des Beratungsjahres im Oktober 2019 haben sich bis zum August 2020 im Landkreis Gifhorn 911 Bewerberinnen und Bewerber für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind 172 beziehungsweise 15,9 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitpunkt. Darunter galten mit Stand August noch 248 als unversorgt, das sind 51 oder 25,9 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Wiebke Saalfrank. „Demgegenüber stehen 786 Ausbildungsstellen, von denen mit Stand August noch 219 unbesetzt waren. Das sind rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr“, so Saalfrank.

Da viele Formate – wie große Börsen – in diesem Jahr ausgefallen sind, freuen wir uns umso mehr, dass wir die Aktion „Hallo Zukunft“ der Ausbildungsbetriebe in Hankensbüttel am 7. November unterstützen können“, erklärt Wiebke Saalfrank. Hier hätten die Jugendlichen der Region eine Chance, die Betriebe direkt vor der Haustür zu erkunden. Die Jugendlichen könnten mit dem Bus zu den Firmen fahren, die sie interessieren und sich vor Ort ein Bild von der Ausbildung machen.

In einigen Branchen gibt’s noch freie Ausbildungsplätze

Insgesamt habe sich die Lage am Ausbildungsmarkt nicht grundlegend gedreht. Es gebe noch gute Chancen in einigen Ausbildungsberufen. Besonders viele offene Stellen auf relativ wenige Bewerber gebe es in Handwerksberufen wie Maler oder Klempner, Sanitär- und Heizungstechniker, in der Lebensmittelherstellung und -verkauf, im Verkauf oder in der Lagerlogistik, erklärt Saalfrank.

Jugendliche, die die Schulpflicht erfüllt hätten, sich über ihre berufliche Laufbahn noch im Unklaren seien, könnten eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) angehen, rät Saalfrank. Während der Teilnahme könne man verschiedene Berufe kennenlernen und ausprobieren. Auch eine Einstiegsqualifizierung (EQ) sei eine gute Alternative für Jugendliche, die nach der Schule keine Ausbildung gefunden hätten. EQ ist ein Praktikum, bei der sechs bis zwölf Monate in einem Betrieb mitgearbeitet wird und Grundkenntnisse im ausgewählten Beruf erworben werden.

Von Uwe Stadtlich