Nachdem sich ein Achtklässler der Meinerser Hauptschule mit Corona infiziert hat, müssen 38 Mitschüler und auch drei Lehrer Zuhause bleiben. Zudem gibt es strenge Hygiene-Vorgaben für den Mensa-Betrieb und die Zeugnisausgabe. Endgültige Testergebnisse werden vom Gesundheitsamt am Dienstag erwartet.

Am Freitagnachmittag hatte die Landesschulbehörde erklärt, dass sich ein Achtklässler der Hauptschule (HS) Meinersen mit dem gefährlichen Virus angesteckt hat. Der Landkreis Gifhorn nannte in einer Pressemitteilung die Schule nicht – erklärte jedoch, dass es in drei Haushalten im Kreisgebiet acht neue Corona-Fälle gebe. Am Montagnachmittag bestätigte auch der Kreis die Ansteckung eines Schülers an der Meinerser Hauptschule mit dem Corona-Virus.

Ganzer Jahrgang im Homeschooling

„Der Jahrgang 8 der HS Meinersen besteht aus 38 Schülerinnen und Schülern. Diese sowie die drei in dieser Jahrgangsstufe unterrichtenden Lehrkräfte befinden sich derzeit im Homeschooling beziehungsweise im Homeoffice“, so Andreas Herbig, stellvertretender Sprecher der Landesschulbehörde Lüneburg.

„Für die Zeugnisausgabe wird die Schule dem Jahrgang ein Zeitfenster bereitstellen, an dem die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse in einem extra für Außenkontakte eingerichteten Raum abholen können“, geht Herbig auf weitere Maßnahmen ein. „Dies ist insofern als unproblematisch anzusehen, da der Tag der Zeugnisausgabe nicht in den vom Gesundheitsamt ausgesprochenen Zeitraum der Quarantäne für die Lerngruppe fällt“, so Herbig. Am Schulbetrieb der Schule ändere sich ansonsten nichts, da die Schule klar definierte Gruppen mit fest zugeordneten Lehrkräften pro Jahrgang eingeteilt habe. „Daher kann ein Jahrgang Zuhause bleiben, ohne dass andere Jahrgänge betroffen sind“, so der Behördensprecher.

Hygieneplan für Mensa

„Auch die Schulmensa Meinersen arbeitet nach strengen Hygieneplänen und ist von den schulischen Räumen streng getrennt“, versichert Herbig. Die Schülerinnen und Schüler könnten über die Klassenlehrkräfte oder das Bestellsystem ihre Bestellungen abgeben, die Übergabe der Lunchpakete oder Brötchen erfolge kontaktlos. In Absprache mit der Schule habe die Mensa Abholplätze für die Bestellungen eingerichtet.

Abstandsregeln werden eingehalten

Alle Kontakte der Lehrkräfte sowie der Schulleitung mit den Mensamitarbeitern und der Mensa-Leitung erfolge zudem nach den vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln. „Aus diesem Grund hat ein positiver Test eines Schülers der HS keinen Einfluss auf die Arbeit in der Schulmensa“, sagt Andreas Herbig.

„Zu den aktuellen Fällen in Meinersen können wir mitteilen, dass inzwischen alle Kontaktpersonen der infizierten Personen nachvollzogen werden konnten“, so Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Gifhorn. Das Amt habe am Montag die letzten Abstriche genommen und erwarte am Dienstagnachmittag die endgültigen Ergebnisse.

Positives Abstrichergebnis

„Ein Kind der drei Familien in Meinersen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, besucht die 8. Klasse der Hauptschule Meinersen“, bestätigt Kraft eine entsprechende Mitteilung der Landesschulbehörde vom Freitag. Das Gesundheitsamt Gifhorn habe nach dem positiven Abstrichergebnis die Quarantäne für alle Mitschüler der 8. Klasse sowie dessen Lehrerinnen und Lehrer angeordnet. Alle anderen Schülerinnen und Schüler könnten weiterhin die Schule besuchen. „Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zu Schule fahren, sind nicht betroffen, da der Achtklässler mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule gekommen ist“, weiß der Amtsarzt.

Wo sich die Familien mit dem Corona-Virus angesteckt haben könnten, sei noch unklar. „Wahrscheinlich fand die Ansteckung außerhalb des Landkreises Gifhorn statt“, vermutet der Fachbereichsleiter.

