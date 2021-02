Gifhorn

Voller Sorge um ihre über 80-jährige Mutter ist seit Tagen eine Gifhornerin, die sich an die AZ wandte. Ihre Mutter sei nach der ersten Corona-Schutzimpfung positiv auf das Virus getestet worden. Auch von weiteren Fällen berichtet die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. Die AZ hat nachgefragt, wie sich das erklärt.

„Einen Zusammenhang sehe ich nicht“

Das Statement der Diakonischen Altenhilfe Kästorf ist eindeutig: „Es fanden Impfungen im Christinenstift statt und es gab Corona-Infektionen im Christinenstift. Einen Zusammenhang sehe ich nicht“, sagt Sprecherin Ingetraut Steffenhagen.

Infiziert, aber ohne Symptome – so erklärt es der Landkreis

Dass die Impfung nicht der Auslöser der Corona-Infektion war, bekräftigt Kreisrat Rolf Amelsberg. In der Tat habe es im Landkreis nach Impfungen in Heimen positive Corona-Tests gegeben. „In diesen Fällen waren die betroffenen Personen schon vor der Impfung infiziert, aber ohne Symptome.“ In den Heimen seien Mitarbeiter und Bewohner ohne Symptome geimpft worden. Wer jedoch schon infiziert war, bei dem sei dann auch der Corona-Test positiv ausgefallen.

Lockerungen im Besuchsrecht bleiben abzuwarten

Wird sich mit der erfolgten Zweitimpfung Entspannung auch in Sachen Besuchsregelung in den Alten- und Pflegeheimen einstellen? Da heiße es, weitere Ansagen des Gesundheitsministeriums abzuwarten, „mit welchem Testkonzept die Besuchsregeln für die Einrichtungen wieder sicher erweitert werden können“, so Amelsberg.

Viele noch unbekannte Variablen lassen Lockerungen noch nicht zu

Im Moment gebe es noch zu viele unbekannte Faktoren, die Lockerungen noch nicht zulassen. Die Impfquote bei Bewohnern und Pflegekräften und erst recht die der Besucher lasse noch keine Abkehr von den strengen Auflagen zu. Unklar sei auch, „ob geimpfte Personen das Virus weitergeben können“, so die weitere Aufzählung von Steffenhagen. Sicher ist sicher bleibe daher das Motto. Nicht zuletzt sei noch nicht bekannt, inwieweit der verabreichte Impfstoff Schutz gegen die neuen Virusvarianten biete.

Von Andrea Posselt