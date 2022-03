Corona-Fälle im Landkreis Gifhorn: Eine Grafik der Entwicklung

Landkreis Gifhorn

Die Grafik zeigt als Kurve die Anzahl der Covid-19-Fälle im Landkreis Gifhorn pro Tag nach Meldedatum. Die AZ-Redaktion hat markante Termine zusammengestellt, allerdings nicht, um direkte Zusammenhänge zwischen den Fall-Zahlen und den jeweiligen Maßnahmen oder Regelungen herzustellen – das wäre zu einfach gedacht. Eins jedoch zeigt der Verlauf eindeutig: Die Infektionszahlen sind zwischen Frühjahr und Frühherbst niedriger und steigen den Winter über an.

Zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns gab es nur 85 Infizierte

Die jeweiligen Termine geben einen Eindruck davon wieder, wie Politik in unterschiedlichen Phasen der Pandemie auch unterschiedlich damit umgegangen ist. Waren anfangs die Sieben-Tage-Inzidenz-Werte ausschlaggebend für nahezu alle Regelungen, spielen diese mittlerweile eine eher untergeordnete Rolle. Deutlich sichtbar wird das zum Beispiel daran, dass es zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns im März 2020 gerade mal 85 Infizierte gab – im Vergleich zu den aktuellen Werten extrem wenige.

gifhorn zwei jahre corona grafik rki fälle pro tag Quelle: rki/redaktion

Zum ersten Mal wirklich sichtbar wird die Kurve im Oktober 2020, über die Wintermonate steigen die Zahlen deutlich, sinken von Ende Januar – schon vor Beginn der Ausgangssperre – bis etwa Mitte März allerdings ab. Nach einem sichtbaren Anstieg nähern sich die Zahlen dann Ende Mai fast dem Nullpunkt an, um erst Ende August wieder zu steigen. Nach einem kurzen Verharren bei täglich knapp 100 Neumeldungen macht sich dann um den Jahreswechsel 2021/2022 herum der Ausbruch der Omikron-Mutation im Landkreis Gifhorn bemerkbar, die Meldezahlen schnellen in der Spitze bis auf 724 am 17. Februar in die Höhe.