Landkreis Gifhorn

Vier Schulen, sechs Corona-Infizierte - wer hat nun das Sagen, welche Maßnahmen getroffen werden, wer trifft Entscheidungen über mögliche Schulschließungen? Nachgefragt bei der Landesschulbehörde. „Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommt, kann nur das Gesundheitsamt über Maßnahmen wie Aussetzen des Präsenzunterrichts für einzelne Lerngruppen, Quarantäne oder Schulschließungen entscheiden“, teilt die Behörde auf Anfrage mit.

Behörde: Fallzahlen sind schnell veraltet

Ist Gifhorn nun landesweit ein Sorgenkind in Sachen Corona-Fälle an Schulen? „Eine bloße Betrachtung der absoluten Zahlen (ohne Berücksichtigung der Gesamtzahl der Bevölkerung in einem Landkreis oder der Gesamtschülerzahl an einer Schule oder einem Landkreis) kann aus hiesiger Sicht nur zu einer verzerrten Darstellung führen“, teilt die Pressestelle der Behörde mit. Außerdem: Da es sich bei den Fällen „um eine dynamische Entwicklung handelt“, seien Zahlen auch schnell veraltet - möglicherweise schon „in einer Stunde“.

Von Andrea Posselt