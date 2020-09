Corona-Fälle: Zwei Gifhorner Schulen können schon aufatmen

Gifhorn

Das bange Warten in vier Gifhorner Schulen soll heute ein Ende haben. Für den Nachmittag kündigt der Landkreis die Auswertung der insgesamt 160 Corona-Tests von Schülern und Lehrern an, die in Kontakt gekommen sind mit den sechs infizierten Schülern.

„Mir ist ein Stein vom Herz gefallen“

Nach AZ-Informationen dürfen schon jetzt die Michael-Ende-Schule sowie die Freiherr-vom-Stein-Schule aufatmen. Hier sollen alle Tests negativ ausgefallen sein. Auf Anfrage bestätigte Rektor Dr. Detlef Eichner: „Alle, die am Mittwoch getestet wurden, sind negativ. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das eben erfahren habe.“ Im Laufe des Tages kommen noch die Ergebnisse der Nachtestungen, die am Donnerstag stattfanden. Für den betreffenden achten Jahrgang steht damit fest, wie es ab kommenden Montag weiter geht. Die nicht getesteten Achtklässler – sie hatten keinen Kontakt zu den Infizierten – gehen wieder normal zur Schule. Die getesteten Schüler und vier Lehrer bleiben bis 14. September in Quarantäne, werden am 9. September vorsichtshalber noch einmal getestet. Diese Vorsichtsmaßnahmen ordnete das Gesundheitsamt an.

„Wichtig ist, dass wir nicht in Panik verfallen“

„Diese Situation ist gut handelbar, auch wenn die Lehrkräfte nun beim Präsenzunterricht Lücken reißen, aber das kriegen wir hin.“ Er hoffe, dass keiner nun doch noch Symptome zeige. Aber genau das sei ja das Tückische an Corona. „Wir werden alle noch eine Weile damit leben müssen. Es wird sicher immer wieder Fälle geben. Wichtig ist, dass wir nicht in Panik verfallen.“

Von Andrea Posselt