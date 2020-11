Gifhorn

Eine Erzieherin von der Kindertagesstätte St. Altfrid am Koppelweg hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. „Die Ansteckung ist im familiären Umfeld passiert“, so Martin Wrasmann als Sprecher der Caritas, die die Kita betreibt. Am Dienstag gab es die Info, dass der Test positiv ausgefallen ist, am Mittwoch schloss die Caritas vorsorglich die komplette Einrichtung.

Eine Springerkraft hat in beiden Gruppen gearbeitet

„Als das Testergebnis vorlag, mussten wir schnell eine Entscheidung treffen“, sagt Wrasmann. Dass die Gruppe geschlossen wird, in der die infizierte Erzieherin gearbeitet hat, lag auf der Hand. „Es gab aber noch eine zweite Gruppe, bei der wir uns nicht sicher waren bezüglich der Infektionsketten.“ Eine Springerkraft, die in beiden genannten Gruppen gearbeitet hat, könnte das Virus übertragen haben.

Die Eltern haben verständnisvoll auf die Schließung reagiert

Nach der Devise „Sicherheit geht vor“ schloss der Träger zunächst für den Mittwoch die komplette Einrichtung. „Am Dienstagabend haben wir die Eltern informiert, und sie haben sehr positiv reagiert“, freut sich Wrasmann über das entgegengebrachte Verständnis – immerhin mussten sich alle Eltern kurzfristig um eine private Unterbringung ihrer Kinder kümmern, und das sind nicht wenige: Drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen gehören zur Einrichtung.

Am Donnerstag bleiben nur noch die Kinder aus zwei Gruppen zuhause

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bleiben am Donnerstag nur noch die Kinder aus zwei Gruppen zuhause. „Die Gruppe, in der die infizierte Erzieherin gearbeitet hat, muss natürlich komplett in Quarantäne“, berichtet Wrasmann. Und die Gruppe, in der die Springerkraft auch tätig war, bleibt vorerst nur am Donnerstag noch zuhause. „Am Freitag hätten wir ohnehin wegen eines Studientags der Erzieher geschlossen“, sagt Wrasmann. Sind die Kinder dieser zweiten Gruppe Anfang nächster Woche symptomfrei, können sie nach aktuellem Stand wieder in die Kita zurück kommen. Alle anderen Kinder können am Donnerstag schon wieder kommen. Wrasmann: „Wir arbeiten ja ohnehin im Kohortensystem, also mit festen Gruppen.“ Das mindert die Ansteckungsgefahr enorm und erleichtert im Gegenzug die Nachverfolgung von Infektionsketten.

Lob gibt’s von Wrasmann für das Gesundheitsamt: „Das hat uns sehr unterstützend zur Seite gestanden.“

Von Christina Rudert