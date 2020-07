Gifhorn

In knapp acht Wochen ist es soweit: 1700 Kindergarten-Steppkes kommen in Stadt und Landkreis Gifhorn in die Grundschulen. Die Einschulungsfeiern finden unter Corona-Bedingungen statt. Für die angehende Abc-Schützen und ihre Familien gelten strenge Hygiene-Auflagen, um eine Ansteckung zu verhindern.

Stadt-Sprecherin Annette Siemer weiß, dass die Einschulung – sie findet in diesem Jahr am 29. August statt – für die Kinder, ihre Eltern, Geschwister, Paten und Großeltern eine ganz besondere Bedeutung hat. „Die Einschulung soll für die Kinder trotz Corona als besonderer Tag erlebbar sein“, verweist Siemer darauf, dass eine Absage der Einschulungsfeiern aktuell für die Stadtverwaltung kein Thema ist.

Ansteckungsrisiko gering halten

Um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, hätten die städtischen Schulen gemeinsam mit der Stadt als Schulträger „Corona-Spielregeln“ für den Einschulungstag erarbeitet und festgelegt. „Pro Kind dürfen insgesamt nur zwei Begleitpersonen am Einschulungstag mit in die Schule. So können die Schulen die Abstandsregeln gewährleisten“, erläutert Siemer. Im Klartext: Wenn Vater und Mutter den angehenden Abc-Schützen am 29. August begleiten, müssen Bruder, Schwester sowie Oma und Opa daheim bleiben oder vor dem Schulgebäude warten.

Zudem gilt: Die Begleitpersonen der angehenden Schulkinder werden „datentechnisch erfasst“ – ähnlich wie bei einem Restaurant- oder Kneipen-Besuch. „Die Daten werden drei Wochen aufbewahrt“, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Einschulung im „Schichtbetrieb“

Zudem sollen die Einschulungsfeiern in einer Art „Schichtbetrieb“ über die Bühne gehen. „Die Kinder kommen zeitlich gestaffelt in die Schule – um 9 Uhr ist beispielsweise die 1a an der Reihe, die Einschulung für die 1b findet dann um 10 Uhr statt“, geht Annette Siemer auf die geplanten Abläufe unter Corona-Bedingungen ein.

„Wie wir alle wissen, können sich die Voraussetzungen jedoch auch schnell ändern – zum Guten, aber auch zum Schlechten. In jedem Fall werden alle Schulen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Voraussetzungen den neuen Schulkindern einen schönen und angemessenen Rahmen bereiten“, verspricht Siemer.

Dickes Lob für Beteiligte

„Alle Schulen und deren Mitarbeiter – Lehrer, Rektoren, Sozialpädagogen, Sekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte – leisten derzeit einen wirklich außergewöhnlichen Job, um den Kindern einen Schulalltag zu ermöglichen, der unter den herrschenden Voraussetzungen so normal wie möglich ist“, gibt’s von Siemer ein dickes Lob. Dafür würden alle Beteiligten – auch im Hinblick auf die Organisation der Einschulungsfeiern – viel zusätzliche pädagogische und organisatorische Arbeit in Kauf nehmen.

Im Zusammenhang mit der Einschulung von 1700 Kindergarten-Kindern im Kreisgebiet verweist Landrat Andreas Ebel auf eine Verordnung und Checkliste des Kultusministeriums vom 22. Juni, die klare Vorgaben für Abiturfeiern und Einschulungen enthält. Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt: Musikalische Darbietungen sind tabu. „Ganz grundsätzlich bleiben Gesangs- und Orchesteraufführungen untersagt“, geht Ebel auf den Inhalt der Verordnung ein. Ferner sei zu beachten, dass Veranstaltungen mit maximal 250 Personen – dazu gehören auch die Einschulungsfeiern in den Schulen – nach Möglichkeit im Freien und im Sitzen stattfinden sollten, so der Verwaltungschef.

An Gifhorns Michael-Ende-Schule am Pommernring ist Rektorin Ulrike Schachtrupp-Jürgen inzwischen dabei, die Vorgaben von Stadt und Kreis umzusetzen. „Zu uns kommen 67 neue Erstklässler, derzeit läuft die Einteilung der Klassen“, so die Schulleiterin. Noch vor den Sommerferien würden dann Info-Briefe an die Eltern rausgehen. Sie enthielten auch eine Art Eintrittskarte für die Feier, in der die teilnehmenden Familienmitglieder des Einschulungstermins benannt werden könnten. „Das erspart uns am Tag der Einschulung eine Menge Schreibarbeit“, so Schachtrupp-Jürgen.

Von Uwe Stadtlich