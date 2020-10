Corona: Ein weiterer Todesfall im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist am Donnerstag eine Frau aus dem Südkreis an beziehungsweise mit Covid-19 verstorben, es handele sich auch hier um eine ältere Person. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-bedingten Todesfälle auf sieben. 15 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden werden gemeldet, damit gehört auch der Landkreis Gifhorn jetzt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 55 zu den Risikogebieten. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie liegt bei 443. Bei 302 Genesenen ergeben sich rechnerisch 134 aktive Fälle, fünf mehr als am Vortag. Die Zahl der Tests im Gesundheitsamt stieg um 141 auf 4468.

Von der AZ-Redaktion