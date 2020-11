Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben: Nach Informationen der Kreisverwaltung ist ein älterer Gifhorner im Helios-Klinikum an oder mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in diesem Zusammenhang Verstorbenen auf acht. Wie das Intensivregister des Robert-Koch-Instituts informiert, sind aktuell im Landkreis vier Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, zwei davon werden invasiv beatmet.

Insgesamt meldet der Landkreis innerhalb der vergangenen 24 Stunden 25 Neuinfektionen. Das heißt, dass mittlerweile 799 Bewohner des Kreises infiziert waren beziehungsweise sind – 310 aktive Fälle verzeichnet das Gesundheitsamt, 24 mehr als am Vortag. Getestet wurden insgesamt inzwischen 5680 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 75,3 auf 81,6 gestiegen, was bedeutet: Im Schulunterricht gilt ab Klassenstufe fünf Maskenpflicht, ebenso zwischen Marktplatz und Schillerplatz in Gifhorns Innenstadt, auf den Parkplätzen des Einzelhandels im kompletten Landkreis und ebenso auf den Wochenmärkten im gesamten Landkreis.

Die Kontaktbeschränkungen besagen, dass sich jede Person außerhalb der eigenen Wohnung mit maximal zehn Personen treffen darf, die maximal zwei Haushalten angehören dürfen. Kinder bis zu zwölf Jahren werden nicht mit eingerechnet.

