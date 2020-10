Landkreis Gifhorn

Mit dem erneuten von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten beschlossenen zunächst zeitlich befristeten Lockdown gehen wie bereits im Frühjahr wieder zahlreiche Absagen von Veranstaltungen einher. Die AZ veröffentlicht hier alles, was gemeldet wurde.

Der TuS Neudorf-Platendorf sagt seine Jahreshauptversammlung am Freitag, 30. Oktober, ab und stellt den Sport- und Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung ein.

Die St.Petri-Kirchengemeinde in Müden bietet ihre Gottesdienste vorerst nur als Online-Gottesdienste im Internet an: jeden Sonntag um 10 Uhr und am Reformationstag (31. Oktober) um 11 Uhr. Die Online-Gottesdienste können über jedes internetfähige Gerät entweder im Livestream verfolgt oder auch nachträglich angeschaut werden. Dieses Angebot ist über die Homepage der Kirchengemeinde unter www.petrionline.de verfügbar, alternativ direkt über den Youtube Channel „Kirchengemeinde St.Petri“.

Für den Auftritt von Felix Reuter wird ein Ersatztermin gesucht

Abgesagt ist der Auftritt von Felix Reuter am Samstag, 31. Oktober, um 18 und 20 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses. Der Kulturverein Gifhorn bemüht sich um einen Ersatztermin. Sollten Gäste den Nachholtermin nicht wahrnehmen können, stellt der Kulturverein einen Gutschein aus. Der Kulturverein Gifhorn hofft, dass die Gäste den Eintrittspreis spenden – er kann dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen. Die Geschäftsstelle am Steinweg 3 in Gifhorn ist dienstags zwischen 10 und 15 Uhr sowie donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Telefonisch ist der Kulturverein unter (0 53 71) 81 39 24 oder per E-Mail an info@kulturverein-gifhorn.de erreichbar.

Da ab sofort alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde Sassenburg geschlossen sind, findet der für Sonntag, 1. November, geplante Informationstag der Polizei zum Thema Einbruchschutz und Trickbetrug nicht statt.

Das Finanzamt ist nur noch per Mail oder telefonisch erreichbar

Das Finanzamt Gifhorn ist ab sofort vorsorglich bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine telefonische Terminvergabe für persönliche Rücksprachen ist unter der Rufnummer (0 53 71) 80 00 möglich. Zur Übermittlung von Steuererklärungen, Anträgen, Einsprüchen und Mitteilungen an das Finanzamt Gifhorn wird das Online-Verfahren Elster empfohlen.

Der Frauenkreis Hillerse wird sich im November nicht treffen.

Die Gemeinde Meine teilt mit, dass ab Montag, 2. November, das Gemeindebüro geschlossen und bis auf Weiteres kein persönlicher Kundenverkehr möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Büro ausschließlich telefonisch unter (0 53 04) 9 11 10 oder per Mail an info@gemeinde-meine.de zu kontaktieren. Das Gemeindebüro ist telefonisch montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr zu erreichen. Außerdem teilt die Gemeinde mit, dass von Sonntag, 1. November, an die Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendclubs und Jugendhäuser bis auf Weiteres geschlossen sind.

Die Seniorennachmittage in Schönewörde fallen aus

Der Soziale Arbeitskreis des DRK Schönewörde sagt die Seniorennachmittage am Freitag, 6. November, und am Freitag, 4. Dezember, ab.

Die Gemeinde Ribbesbüttel sagt die für den 6. Dezember geplante Weihnachtsfeier für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab.

Von der AZ-Redaktion