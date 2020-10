Landkreis Gifhorn

Mit dem erneuten von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten beschlossenen zunächst zeitlich befristeten Lockdown gehen wie bereits im Frühjahr wieder zahlreiche Absagen von Veranstaltungen einher. Die AZ veröffentlicht hier alles, was gemeldet wurde.

Der TuS Neudorf-Platendorf sagt seine Jahreshauptversammlung am Freitag, 30. Oktober, ab und stellt den Sport- und Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung ein.

Anzeige

Die St.Petri-Kirchengemeinde in Müden bietet ihre Gottesdienste vorerst nur als Online-Gottesdienste im Internet an: jeden Sonntag um 10 Uhr und am Reformationstag (31. Oktober) um 11 Uhr.

Die Gemeinde Rötgesbüttel schließt alle Sportstätten sowie die Vereinsheime mit sofortiger Wirkung. Die Nutzung der Sporthalle durch die Grundschule und den Kindergarten ist weiterhin möglich.

Der Schützenverein Adenbüttel stellt den Schießbetrieb auf dem Schießstand und auf dem Bogenplatz bis auf weiteres ein.

Für den Auftritt von Felix Reuter wird ein Ersatztermin gesucht

Abgesagt ist der Auftritt von Felix Reuter am Samstag, 31. Oktober, um 18 und 20 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses. Der Kulturverein Gifhorn bemüht sich um einen Ersatztermin. Die Geschäftsstelle ist dienstags zwischen 10 und 15 Uhr sowie donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr telefonisch erreichbar unter (0 53 71) 81 39 24 oder per E-Mail an info@kulturverein-gifhorn.de.

Lesen Sie auch: Corona in Gifhorn und Niedersachsen: Das ist der aktuelle Stand der Infizierten

Da ab sofort alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde Sassenburg geschlossen sind, findet der für Sonntag, 1. November, geplante Informationstag der Polizei zum Thema Einbruchschutz und Trickbetrug nicht statt.

Der Frauenkreis Hillerse wird sich im November nicht treffen.

Lesen Sie auch: Kritischer Corona-Grenzwert überschritten: Ab sofort gelten im Landkreis Gifhorn strengere Regeln

Die Gemeinde Meine teilt mit, dass ab Montag, 2. November, das Gemeindebüro geschlossen und bis auf Weiteres kein persönlicher Kundenverkehr möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Büro ausschließlich telefonisch unter (0 53 04) 9 11 10 oder per Mail an info@gemeinde-meine.de zu kontaktieren. Das Gemeindebüro ist telefonisch montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr zu erreichen. Außerdem teilt die Gemeinde mit, dass von Sonntag, 1. November, an die Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendclubs und Jugendhäuser bis auf Weiteres geschlossen sind.

Die Seniorennachmittage in Schönewörde fallen aus

Die SPD sagt sowohl ihre Mitgliederversammlung am Mittwoch, 4. November, im Deutschen Haus als auch ihren Stammtisch am Donnerstag, 5. November, im Freizeitzentrum Malibu ab.

Der Soziale Arbeitskreis des DRK Schönewörde sagt die Seniorennachmittage am Freitag, 6. November, und am Freitag, 4. Dezember, ab.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurde in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses und der Gemeindedirektion entschieden, die Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Meinersen am Mittwoch, 4. November, ausfallen zu lassen.

Die für Mittwoch, 4. November, 19.30 Uhr, geplante Veranstaltung mit Märchenerzählerin Gisela Ott in der Bücherei Weyhausen muss vorerst abgesagt werden.

Die SPD sagt sowohl ihre Mitgliederversammlung am Mittwoch, 4. November, im Deutschen Haus als auch ihren Stammtisch am Donnerstag, 5. November, im Freizeitzentrum Malibu ab.

Auftritt der Sazerac Swingers erneut verschoben

Der Kulturverein Wittingen sagt das Konzert von „The Sazerac Swingers“ am Freitag, 6. November, erneut ab, kann aber schon den Ersatztermin bekannt geben: Das Konzert wird am Freitag, 7. Mai, in der Wittinger Stadthalle nachgeholt. Alle bereits erworbenen und telefonisch reservierten Karten bleiben gültig.

Auf Grund der neuen Corona-Maßnahmen muss die Modellbörse im Bauking-Hagebaumarkt am Samstag, 7. November, ausfallen. Sie wird so bald wie möglich nachgeholt.

Die Gemeinde Osloß sagt folgende Termine ab: Umwelttag am Samstag, 14. November, am Volkstrauertag, 15. November, findet lediglich eine stille Kranzniederlegung im engsten Kreis statt, die Seniorenweihnachtsfeier am Samstag, 5. Dezember, fällt aus, ebenso der lebendige Adventskalender. Die Sporthalle ist ab sofort geschlossen, das Gemeindebüro ist nur noch telefonisch erreichbar.

Die Gemeinde Rötgesbüttel sagt die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, ab. Es gibt in kleinstem Kreis eine Kranzniederlegung.

Die Gemeinde Ribbesbüttel sagt die für den 6. Dezember geplante Weihnachtsfeier für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab.

Von der AZ-Redaktion