Landkreis Gifhorn

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat für den Landkreis Gifhorn am Montag zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 5 163 positive Corona-Fälle im Landkreis Gifhorn aufgetreten, innerhalb der vergangenen sieben Tagen waren es 218. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 123,5, insgesamt sind 169 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises an oder mit dem Virus verstorben. Das Gesundheitsamt vermeldet sechs weitere Tests im Verlauf des Sonntags.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es aktuell elf laufende Fälle, betroffen sind das Christinenstift in Gifhorn und der Seniorenwohnpark „Drömling“ in Rühen.

Von aktuell zwölf zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Helios-Klinikum Gifhorn sind laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sechs mit Covid-19-Patienten belegt, von denen zwei beatmet werden. Helios selber informiert über acht Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation sowie 15 Covid-19-Patienten auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion