Gifhorn

Mit einem „Montagsspaziergang“ haben 400 Menschen in Gifhorn Anfang der Woche erneut gegen Corona-Regeln protestiert. Im Nachgang sorgt die Demo nun für Zoff. Ein Aktionsbündnis, das zeitgleich eine Kundgebung organisiert hatte, kritisiert Polizei und Stadt.

Das Bündnis Bunt statt Braun, das am Montag Holzkreuze aufgestellt hatte, um an die Corona-Toten in Stadt und Landkreis Gifhorn zu erinnern, widerspricht der Polizei-Darstellung von einem ruhigen Verlauf des „Montagsspaziergangs“. Die Stimmung auf dem Schillerplatz sei angespannt und gereizt gewesen, erklärt ein Bündnis-Mitglied. „Einige vom Bündnis und ich sind mehrfach als Nazi beschimpft und beleidigt worden“, berichtet er.

Kritik an Verstößen gegen Maskenpflicht

„In dem Bereich, für den ich als Veranstalter unserer Kundgebung zuständig war, habe ich wiederholt Anwesende, die sich am Montagsspaziergang beteiligt haben, zum Tragen von Masken aufgefordert, denn das sah die von der Stadtverwaltung erteilte Genehmigung schließlich vor“, so der Bündnis-Sprecher. Er sei jedoch nur ausgelacht worden.

„Der Veranstalter der Impfgegner-Demo hat zwar zu Beginn die Auflagen der Stadt vorgetragen und auf das Maskentragen verwiesen – danach jedoch den Hinweis gegeben, dass jeder es so handhaben soll, wie er will“, berichtet der Bündnis-Sprecher weiter. Bei einem Zwischenstopp beim Famila-Markt sei vom Versammlungsleiter dann erneut die Aufforderung gekommen, die „Maulkörbe“ (Masken) abzulegen.

Kaum jemand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Corona-Demo habe einen Mund- und Nasenschutz getragen. Die Polizei, die für Einhaltung der Auflagen verantwortlich sei, habe er vergeblich um Unterstützung gebeten, so der Bündnis-Vertreter. Von Polizeiseite sei ihm gegenüber auf „Überforderung und personelle Unterbesetzung“ verwiesen worden.

Bündnis fragt, warum Demo noch genehmigt wird

„Wir fragen uns, warum bei dauerhaften Verstößen, die Anträge für diese Art von Protest immer wieder genehmigt werden und warum das Gifhorner Ordnungsamt nicht so reagiert, wie es in vielen anderen Städten bereits Praxis ist“, wundert sich der Bündnis-Sprecher. Dort würden Veranstaltungen aufgrund sich immer wiederholender Auflagen-Missachtungen nicht mehr zugelassen. Dieses sei rechtlich möglich.

Stadtverwaltung: Ordnungswidrigkeiten werden geahndet

„Wir beobachten mit Besorgnis, dass die Infektionsschutzmaßnahmen auf der Versammlung nicht eingehalten wurden und es zu beleidigenden Aussagen kam. Ordnungswidrigkeiten werden von uns strikt geahndet. Die entsprechenden Verfahren wurden bereits eingeleitet“, sagt Rebecca Koch, Sprecherin der Gifhorner Stadtverwaltung. „So groß unsere Besorgnis jedoch ist, rechtlich gesehen reicht eine Verletzung der Infektionsschutzmaßnahmen nicht aus, um Versammlungen zu verbieten oder aufzulösen“, erläutert Koch. Die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung seien ein Grundrecht und ein Eckpfeiler der Demokratie.

Mögliche Gründe für ein Versammlungsverbot

„Dieses Grundrecht nehmen wir als Stadt sehr ernst. Versammlungsverbote können, im Sinne des Demokratieverständnisses, nur unter sehr bestimmten Bedingungen und unter sorgfältiger Abwägung, ausgesprochen werden – wenn beispielsweise während einer Versammlung unmittelbar eine gewaltsame Eskalation droht und alle deeskalierenden Maßnahmen ausgeschöpft wären“, so Koch. „Wir gehen im Nachgang strikt gegen alle Ordnungswidrigkeiten vor und stehen in engem Austausch mit der Polizei“, versichert sie.

Ein Verbot von Versammlungen aufgrund der Nichteinhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen sei nach Artikel 8 des Grundgesetzes jedoch nicht möglich, solange es sich um eine angemeldete Versammlung handele. Ein solches Verbot würde keiner gerichtlichen Überprüfung standhalten. Diese rechtliche Einordnung teile auch Gifhorns Polizei, so deren Sprecher Christoph Nowak am Donnerstag.

Die vom Bündnis-Sprecher beschriebenen Äußerungen und Beleidigungen seien durch die eingesetzten Beamten nicht wahrgenommen und auch nicht an diese herangetragen worden, reagiert Nowak auf die Vorwürfe. „Sollte dieser Umstand durch die Geschädigten zur Anzeige gebracht werden, werden die Ermittlungen selbstverständlich aufgenommen“, erläutert der Polizeisprecher.

Mehrere Verfahren eingeleitet

„Im Nachgang der Versammlung wurden durch die Polizei mehrere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Zum Inhalt oder gegen wen sich diese Verfahren richten, wird mit Hinweis auf das laufende Verfahren und die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht Stellung genommen“, berichtet Christoph Nowak.

Von Uwe Stadtlich