Corona: Das sagen Gifhorner Ärzte zum möglichen Impfstoffmangel

Gifhorn

Einem möglichen Impfstoff-Engpass im ersten Quartal des neuen Jahres sehen Ärzte in Gifhorn aktuell eher gelassen entgegen. Die Nachfrage nach Impfterminen sei aktuell gut, und sie könnten den Bedarf gut abdecken – auch weil die Erkältungswelle in sich zusammen gebrochen ist. Dennoch gibt es Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Das Signal seines Apothekers sollte eigentlich beunruhigen: Dr. Ernst Backer und seine Gemeinschaftspraxis in Gifhorn müssen bereits kommende Woche mit einer drastischen Kürzung bei Biontech auskommen. Doch Backer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Es läuft wie geschmiert“, sagt er auch für seine Praxis nach dem neuen Tagesrekord von 1,5 Millionen Impfungen am Mittwoch in ganz Deutschland. „Die Erkältungswelle ist vorbei. Dadurch können wir schön impfen.“

Staunen über 90 Millionen Impfdosen

„Momentan fahren wir voll hoch“, sagt auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gifhorn. „Zurzeit brummt es richtig.“ Dr. Carsten Gieseking aus Müden, Sprecher des Hausärzteverbandes, sieht der Impfstoffversorgung im nächsten Quartal gelassen entgegen. Vielmehr staunt er über die 90 Millionen Impfdosen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt nachgeordert haben will. „Wen will er damit alles impfen? Und wie oft?“

Auch Backer, der in den vergangenen Monaten immer wieder auf Probleme aufmerksam machte, bleibt diesmal entspannt. Ehlers verfällt ebenso wenig in Alarmismus. Doch einen Engpass könne man nicht wirklich gebrauchen. Er erwartet, dass im ersten Quartal des neuen Jahres durchaus noch jede Menge Impflinge auf der Matte stehen könnten. „Die starken Jahrgänge kommen erst noch.“

Termine zur Corona-Impfung verfallen: Patienten lassen Praxen sitzen

Dass der Impfzug zurzeit mit Volldampf voran komme, habe aktuell ganz andere organisatorische Probleme zur Folge – mit einem Phänomen, das im frühen Sommer bereits aufgefallen war, sagt Ehlers. Immer wieder nähmen Patienten spontan offene Impfangebote wahr und sagten bereits abgemachte Termine beim Hausarzt nicht oder nicht frühzeitig ab. „Ich habe bestimmt täglich zehn bis zwölf Absagen.“ Das bedeute mehr als nur zusätzlichen Organisationsbedarf.

Es sei misslich, wenn für das Boostern aus einer Biontech-Ampulle sechs Impfdosen und aus einer Moderna-Ampulle sogar 20 Impfdosen bereits fertig vorbereitet aufgezogen seien und dann der Impfling nicht komme oder kurz vorher absage. Nicht nur, weil es den Ablauf in der Praxis ausbremse, sondern weil der Impfstoff nicht lange liegen bleiben dürfe und man schnell neue Impflinge auftreiben müsse. Ehlers: „Wir verschwenden unnütz Ressourcen. Und die Helferinnen arbeiten am Limit.“

Kritik an Kommunikation von Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Gieseking schließt sich der Kritik des Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, an. Dieser wirft Lauterbach eine schlechte Kommunikation des Impfstoffmangels vor. Nur das Problem zu benennen, ohne zu sagen, was man dagegen tun wolle, verunsichere die Patienten. Weigeldt: „Die Botschaft muss sein, wir schaffen den Impfstoff ran.“

Von Dirk Reitmeister