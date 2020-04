„Der Mond ist aufgegangen“: Die Glaserstraße startet den Corona-Chor

Gifhorn

„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen“: Abend für Abend punkt 19 Uhr öffnen sich in der Glaserstraße in Gifhorn die Haustüren, Menschen treten vor die Tür und stimmen gemeinsam das Kirchenlied von Matthias Claudius an. Anfangs waren Heidi Schöner und Andreas Swidelski alleine, doch mittlerweile ist der Nachbarschafts-Chor angewachsen – und hofft auf viele weitere Mitsänger nicht nur in der Glaserstraße.

Der Chor wächst nach und nach

„Wir haben immer gehofft, dass uns jemand hört und einfach mitmacht“, sagt Heidi Schöner. Fünf Tage lang. „Dann haben wir beim Nachbarn geklingelt und gefragt, ob er uns nicht gehört hat.“ Natürlich alles mit dem gebotenen Abstand. Nein, hatte er nicht, weil sein Wohnzimmer zur anderen Seite des Hauses liegt. Aber die Idee gefiel ihm, und fortan machte er mit. Und so vergrößerte sich der Chor Abend für Abend.

Singen schafft Gemeinschaft

Andreas Swidelski singt in drei Chören. „Alle Auftritte und Proben sind abgesagt, dabei ist Singen doch so was schönes.“ Deshalb singe er auch ständig, ob bei der Gartenarbeit oder in anderen Momenten, „das lockert die Situation auf – besser singen als sich ärgern.“ Und in schweren Zeiten wie der Corona-Pandemie erst recht: „Das hilft, das ist gut! Und es schafft Gemeinschaft.“

„Wir singen ja keine Opern“

Ein Nachbar habe erst gesagt, er könne ja gar nicht singen, erinnert sich Swidelski an anfängliche Zurückhaltung. „Aber wir singen ja keine Opern“, ließ er dieses Argument nicht gelten und gewann mit etwas Überzeugungskraft weitere Mitglieder des Corona-Chores. „Inzwischen sind wir zu neunt.“

Der Text zum Ausdrucken

Heidi Schöner hatte den Aufruf der evangelischen Kirche mitbekommen, sich für 19 Uhr zum Balkonsingen zu verabreden. Auf ihrer Homepage erinnert die Evangelische Kirche Deutschland daran, in welche Zeit hinein Claudius 1779 dieses Lied geschrieben hat: „Das Jahrzehnt, in dem der Text entstand, war von Hungerkatastrophen und neuen, tödlichen Infektionskrankheiten in vielen Regionen Deutschlands geprägt.“ Der Text hingegen spreche von Zuversicht und Gottvertrauen. Auf der Homepage der EKD gibt es auch den Text des Liedes mit allen sieben Strophen.

„Der Mond ist aufgegangen“ 1. Der Mond ist aufgegangen die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. 2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle so traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. 3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. 4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. 5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun; lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. 6. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod; und wenn du uns genommen, lass uns in’ Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. 7. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch! Text: Matthias Claudius 1779 Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1790

Manchmal singen sie zweimal

So viele singt der Glaserstraßen-Chor nicht, er lässt es bei vier Strophen bewenden. „So viele singt Hermann Prey, den ich vom Handy aus im Background mitsingen lasse“, erklärt Heidi Schöner lachend. Weil das aber nicht allen Chormitgliedern genügt, „singen wir die vier Strophen auch manchmal zweimal hintereinander“, ergänzt Swidelski.

Hoffnung, dass die ganze Stadt mitsingt

Nun hoffen die Initiatoren, dass sich Melodie und Text von „Der Mond ist aufgegangen“ aus der Glaserstraße nach und nach über den Handwerkerwall und das gesamte Handwerkerviertel bis in die ganze Stadt ausbreiten. Wegen des Gemeinschaftsgefühls in schweren Zeiten.

Von Christina Rudert