Als wäre es gestern gewesen, kann sich Andreas Swiderski an jenen Tag im März 2020 erinnern. Im Radio wurde davon berichtet, dass die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann im Zuge des Lockdowns dazu aufrief, als Zeichen des Zusammenhaltes und Mutmachens öffentlich abends „Der Mond ist aufgegangen zu singen“. Kein Scherz, Swiderski kannte Käßmann bis dato gar nicht. Aber als eingefleischter Sänger fanden er und Partnerin Heidi Schöner Gefallen an der Idee. „Warum nicht? Wir können das auch“, sagte sich das Paar.

Schriftliche Bestätigung gibt es schon

Was sich daraus entwickelte, sprengt nun im Februar 2021 ihre Vorstellungskraft. Ihr sehnlichster Wunsch, dass Margot Käßmann, im Rahmen des Jahrestages im März nach Gifhorn in die Glaserstraße kommt, geht in Erfüllung. Die schriftliche Bestätigung hat das Paar bereits. Und alle anderen Mitsänger – „die können es gar nicht glauben. Alle haben geklatscht, als ich die Karte vorgelesen habe. Wir sind total happy.“

Der Straßenchor hat für neue Freundschaften gesorgt

Zur Erinnerung: Seit März 2020 treten Swiderski und Heidi Schöner vor die Haustür und singen „Der Mond ist aufgegangen“ und „Kein schöner Land“ sowie „Guten Abend, gute Nacht“. Der Chor wuchs schnell. So mancher Mitstreiter ist ähnlich lang wie Swiderski dabei. Aber eben nur fast. Swiderski selbst ließ es sich nicht nehmen, sogar in der Reha in Bad Harzburg am Telefon abends mitzusingen. Richtig tolle Freundschaften sind nun schon entstanden. Und kürzlich, als der Corona-Chor so langsam auf den Jahrestag schielte, wuchs bei den Gifhornern der Wunsch, Margot Käßmann teilhaben zu lassen.

Ein AZ-Leser knüpfte den Kontakt

Die AZ schrieb es, in Hannover las es jemand, der wiederum Kontakt zu Käßmann knüpfte. Parallel hatten die Gifhorner auch eine Mail ans Büro der ehemaligen Landesbischöfin geschrieben, auch Kopien der bisherigen AZ-Artikel über das besondere Chor-Projekt der Glaserstraße schickten sie nach Hannover. Dann die faustdicke Überraschung: „Schon nach ein paar Tagen kam die Nachricht, dass Frau Käßmann wirklich zu uns kommen möchte.“ Swiderski, der „immer volle Pulle und mit Herz“ unterwegs ist, freut sich riesig. „Ich glaube, so lange wie wir hat keiner durchgehalten.“ Bleibt die Hoffnung, dass die Corona-Lage es zulässt, dass man „nicht mit dem Zollstock“ zusammen kommen muss, sagt Swiderski.

