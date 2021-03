Gifhorn

Die Hygiene-Spielregeln hält Horst Krull in seinem Laden in der Torstraße ein, niedergeschrieben hat er sie jedoch nicht: Darum hat die Kreisverwaltung dem Chef der Spirituosen-Manufaktur Williges & Sohn jetzt ein 200-Euro-Bußgeld aufgebrummt. Krull fühlt sich abgezockt. Der Kreis sieht sich im Recht und verweist auf die Corona-Verordnung des Landes. Wegen Verstößen mussten darum auch schon 120 andere Betriebe aus dem Landkreis zahlen.

Mund- und Nasenschutz-Pflicht, das Einhalten der Abstandsregeln, eine Begrenzung der Kundenanzahl im Geschäft und entsprechende Hinweise an der Eingangstür: Darauf achtet der Firmenchef nach eigenen Angaben in Corona-Zeiten ganz besonders. Schriftlich niedergeschrieben hat Krull sein Hygiene-Konzept jedoch nicht.

Kontrollbesuch abgestattet

Ein ehemaliger Polizeibeamter, der jetzt für das Gesundheitsamt arbeite, habe seinem Laden am 5. Januar einen Kontrollbesuch abgestattet und das Fehlen eines schriftlichen Konzeptes festgestellt. Post vom Landkreis habe er dann am 19. Februar erhalten. „In einer Anhörung sollte ich Stellung beziehen“, berichtet Krull. Er habe beim Kreis angerufen, eine „freundliche Dame“ am Telefon gehabt und versucht, den Gebührenbescheid abzuwenden. „Vielen anderen Betrieben geht es ebenso“, fühlt sich Horst Krull von der Verwaltung abgezockt, er ist richtig sauer. „Seit einem Jahr haben die Unternehmen keine Einnahmen mehr – und dann dieses harte Vorgehen des Kreises“, wirft Krull der Behörde mangelndes Fingerspitzengefühl vor.

Ahndung erst seit Oktober

Das sieht Erster Kreisrat Dr.Thomas Walter jedoch völlig anders. Erstmalige Verstöße habe der Landkreis Gifhorn als zuständige Kontrollbehörde zu Beginn der Corona-Pandemie aufgrund der für alle neuen Situation zunächst nicht unmittelbar geahndet, bezieht Walter Stellung. „Die aufgetretenen Erstverstöße wurden mit den Inhabern direkt vor Ort besprochen. Es folgte eine eingehende Beratung zur Abstellung dieser Verstöße“, versichert der stellvertretende Verwaltungschef. Erst seit Anfang Oktober 2020 seien Verstöße dann auch direkt geahndet worden.

„Zu diesem Zeitpunkt galten die Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung bereits über ein halbes Jahr“, verweist Walter auf eine entsprechende Informationspflicht, die für alle Betriebsinhaber gelte, die sich am Wirtschaftsleben beteiligten. Um den Zugang zu diesen Infos zu erleichtern, stelle der Kreis auf seiner Internetseite Gewerbetreibenden bereits seit März 2020 eigene Merkblätter mit den Anforderungen zur Verfügung. Dort finde sich auch ein Leitfaden zur Erstellung eines Hygienekonzeptes. Zudem gebe es die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail mit Anfragen an das Gewerbeamt zu wenden.

„Angemessen und verhältnismäßig“

Das gegen Krull verhängte Bußgeld in Höhe von 200 Euro bezeichnet Walter darum als „angemessen und verhältnismäßig“. „Außerdem liegt es unterhalb der Grenze für eine Eintragung in das Gewerbezentralregister und hat für den Betroffenen somit keine weiteren Folgen“, versichert der Erste Kreisrat.

Krull hat jedoch offenbar Recht mit seiner Behauptung, dass an vielen Firmenchefs die Auflage vorbei gegangen ist, dass das Hygienekonzept schriftlich niedergelegt sein muss. Walter bestätigt auf AZ-Anfrage, dass der Kreis aus diesem Grund insgesamt bereits 126 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet habe.

Von Uwe Stadtlich