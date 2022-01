Gifhorn

Die Ausnahmeregelung hat die Gäste zurück gebracht: Mit der aktuellen 2G-plus-Regelung ist die Gastronomie im Kreis Gifhorn den Umständen entsprechend zufrieden. Bei einer maximalen Auslastung von 70 Prozent oder wenn sie geboostert sind, müssen Gäste keinen tagesaktuellen Test vorlegen, um essen zu gehen oder einen Kaffee zu trinken. Das sorgte über die Feiertage dann doch für Umsatz. Doch nun werden die Karten wohl neu gemischt. Vor allem für Dorfgaststätten könnte es eng werden.

Geimpft oder genesen, und dennoch einen Test mitbringen: Tote Hose war zunächst in der Adventszeit beim Schützen-Wiese am Gifhorner Schützenplatz. „Das war praktisch ein Lockdown“, sagt Gastronom Sven Wiese. Doch dann kam die Regelung, dass bei Beschränkung auf 70-prozentige Auslastung kein Test mehr nötig ist, ebenso bei Gästen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung empfangen haben. Da hat Wiese nicht lange überlegen müssen und das Angebot angenommen und nur noch für 70 statt 100 Gäste eingedeckt. Nicht mehr vorher testen: Schon seien die Gäste zurück gekehrt.

Mit der Booster-Impfung entfällt der Test: Unter anderem das rettet der Gifhorner Gastronomie Umsatz. Quelle: Lennart Preiss dpa Archiv

Armin Schega-Emmerich vom Deutschen Haus spricht davon, dank der 70-Prozent-Auslastung im Weihnachtsgeschäft „mit einem blauen Auge davon gekommen“ zu sein. Zwar seien die großen Weihnachtsfeiern flach gefallen, aber das Á la Carte-Geschäft und kleinere Feiern in Gruppen mit maximal zehn Leuten hätten es etwas ausgeglichen. Dank der Nebenräume wie Raum Gifhorn oder Raum Südheide könne er Restaurant-Gäste gut verteilen und damit die Abstands- und Hygiene-Regeln bestens einhalten. Die Umsatzverluste im Vergleich zu Vor-Corona-Weihnachtsgeschäften lägen bei einem Drittel.

Gastronomen: Viele Gäste sind bereits geboostert

Positiv überrascht ist Schega-Emmerich, wie viele seiner Gäste inzwischen geboostert sind. Ähnlich geht es Holger Hirsch, dem Wirt der Innenstadtkneipe H1. Ein großer Teil seines Stammpublikums brauche mit der jetzigen Regelung keine Tests mehr. Drinnen reduziert Hirsch auf 35 von 50 Sitzplätzen. Seine Mitarbeiterinnen haben Anweisung, die Gäste beim Eintritt zu zählen. Immer noch besser, als zuzumachen, meint Hirsch. „Mit dem Dezember waren wir ganz zufrieden.“

Gastronomen fürchten um ihr Personal Gifhorns Gastronomen sind bei den Corona-Einschränkungen gleich doppelt gefordert: Sie müssen nicht nur ihre Gäste, sondern im Angesicht eines allgemeinen Fachkräftemangels auch ihr Personal bei der Stange halten. „Was uns zu schaffen macht: Wir fahren mit der vollen Mannschaft und haben Anträge auf Kurzarbeit gestellt“, sagt der Gifhorner Hotel- und Restaurantchef Armin Schega-Emmerich. Eine Antwort habe er diesmal noch nicht bekommen. „Das ist sehr schwerfällig geworden. Früher lief das wesentlich besser.“ „Ich muss und werde auf jeden Fall weiter machen, weil ich mein Personal durchbringen muss.“ Sven Wiese hofft, dass es bei der Testfreiheit bei 70-prozentiger Auslastung und für Geboosterte bleibt und damit weiterhin Gäste kommen. Er könne es sich nicht leisten, wenn jemand aus seinem achtköpfigen festangestellten Team oder von den 450-Euro-Kräften abspringe. Da käme dann niemand mehr wieder. Und so bleibe ihm nur eines: „Ich gucke nach vorn und versuche, positiv zu denken.“

Auch Karlheinz Brunck, Inhaber des Hotel Dierks im Örtchen Repke bei Hankensbüttel und Kreisvorsitzender des Dehoga-Gaststättenverbandes, hat die 70-Prozent-Regelung in Anspruch genommen. Vorher habe er im Haus getestet, und als keine Tests lieferbar waren, haben Gäste eigene mitgebracht und vor Zeugen angewendet. Er habe den Vorteil, zu 90 Prozent Stammkundschaft zu bedienen und nicht auf Laufkundschaft angewiesen zu sein. Und viele Gäste seien bereits geboostert.

Bleibt es trotz Omikron-Welle bei jetziger Regelung?

Dennoch macht Brunck deutlich, was viele in seiner Branche umtreibt: Die Gastronomen hoffen, dass es trotz Omikron-Welle weiterhin bei der abgemilderten 2G-plus-Regelung bleibt. „Ich kann es den Gästen nicht verdenken – für Essen gehen oder einen Kaffee trinken würde ich auch keinen Test machen.“

Dehoga-Kreisgeschäftsführer Albert Harder macht auf ein weiteres Problem aufmerksam. Wiese, Schega-Emmerich und Brunck haben ihm zufolge einen Vorteil gemeinsam: Sie bieten á la Carte an. Doch viele Dorfgaststätten haben diese Alternative nicht, seien abhängig von jenen Familienfeiern, Vereins- und Verbandsversammlungen, die nun reihenweise abgesagt sind, so Harder. Die Begrenzung auf zehn Personen pro Feier sei ein Problem. 30 Festgäste könnte man demnach nicht auf drei Tische verteilen, um diese Abstands- und Hygieneregel einzuhalten, kritisiert er. Und die Nachfrage nach Gastronomie werde jetzt nach den Feiertagen erfahrungsgemäß wieder abflauen. Nicht von ungefähr gäben in einer landesweiten Dehoga-Umfrage die Hälfte der Mitglieder an, Existenzsorgen zu haben.

Von Dirk Reitmeister