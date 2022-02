Corona-Bonus: Darum sind Arzthelferinnen und ihre Chefs in Gifhorn sauer

Gifhorn

Genug zu tun gibt es auch ohne Corona, doch mit dem Virus ist es nochmal so viel, aber einen staatlichen Bonus können sich die Leistungsträgerinnen in den Arztpraxen wohl abschminken: Das sorgt im Kreis Gifhorn für Kritik. Die Medizinischen Fachangestellten und die Ärztinnen und Ärzte als ihre Arbeitgeber ärgern sich über eine Ungleichbehandlung.

Sie sind die ersten Ansprechpartnerinnen für Patienten und managen den Ablauf in der Praxis, sie machen Termine aus, nehmen Blut ab und drucken Rezepte aus. Und immer öfter müssen sie auch aufgebrachte oder ungeduldige Patienten beruhigen. „Die Ärzte wären ohne uns aufgeschmissen“, sagt Katja Huchel, eine der zahlreichen Medizinischen Fachangestellten in Gifhorn, die nicht erst seit Corona besonders viel um die Ohren haben, aber mit der Pandemie eben noch mehr. „Wir ackern hier seit zwei Jahren. Und es ist kein Ende abzusehen.“

Wertschätzung für die Arzthelferinnen: Von den Patienten gibt es einen süßen Bonus, von Vater Staat einen monetären jedoch nicht. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Sprechstundehilfe ist nicht mehr: „Das ist ein Fachberuf, der drei Jahre Ausbildung benötigt“, sagt Huchel über ihren Job. Viele Patienten wüssten ihre Leistungen zu schätzen, vor Weihnachten gab es sogar Präsente und ein ermutigendes „Halten Sie durch“. Wertschätzung vermissen Huchel und ihre Kolleginnen von ganz anderer Seite.

Huchel missgönnt Pflegekräften in Klinik und Altenheim den staatlichen Corona-Bonus keineswegs. Sie hätten sich das sehr wohl verdient. Doch: „Die Medizinischen Fachangestellten werden da ausgeklinkt. Das ist unfair.“

Das bringt auch Dr. Carsten Gieseking aus Müden, Sprecher des Hausärzteverbandes, seit langem auf die Palme. „Das ist eine Sauerei. Ich gönne jedem Klinik-Beschäftigtem den Bonus. Die eigentliche Arbeit mit Corona läuft aber bei uns in den Praxen.“ Etwa 90 Prozent der Corona-Betroffenen kämen zu ihnen – und damit zu den Arzthelferinnen. „Und es sind nicht immer nur freundliche Gespräche.“ In den Praxen auf dem Dorf, wo man sich kenne, sei das kein Problem, in städtischen Praxen dagegen schon. Folge: Dauerstress für die Medizinischen Fachangestellten.

Bonuszahlung: Wenn das Finanzamt die Hand aufhält

2020 habe man als Chef ihnen noch freiwillig einen eigenen, von Abgaben befreiten Bonus von bis zu 1 500 Euro zahlen können, sagt Gieseking. Doch seinen Verzicht habe Vater Staat im Jahr drauf bereits gestrichen. Mit freiwilligen Mehrleistungen wären die Arzthelferinnen unter Umständen in eine höhere Steuerklasse gerutscht und hätten dann unterm Strich weniger nach Hause gebracht.

„Wir können kaum Gutscheine verteilen, ohne dass das Finanzamt die Hand aufhält“, sagt auch Huchels Co-Chef Dr. Ernst Backer. Er und seine Praxis-Partner haben Huchel und ihren Kolleginnen freiwillig Corona-Prämien gezahlt. Darüber hinaus lobt die Mitarbeiterin das gute Betriebsklima als Wertschätzung von Arbeitgeberseite. „Das ist das A und O.“

Burn out bei Arzthelferinnen: „Ich denke, das ist ein Thema“

Dennoch hofft Huchel, dass der Verband der medizinischen Fachberufe diese Ungleichbehandlung stärker in den Fokus rückt. „Eigentlich müsste es einen Aufschrei geben.“ Krank wegen Überarbeitung oder gar Burn out: Persönlich sei ihr da niemand bekannt. Doch damit gehe wohl auch niemand hausieren. „Ich denke aber, das ist ein Thema.“

Von Dirk Reitmeister