Corona-Blues: Darum gibt’s nun Steinschlangen

Landkreis Gifhorn

Wegen Corona zu Hause sitzen und Trübsal blasen – das ist für viele Gifhorner gar keine Option. Wenigstens unter den gegebenen Umständen positive Stimmung verbreiten, das möchten gerade viele im Landkreis Gifhorn mit Steinschlangen, ein beliebter Trend der letzten Monate kommt dadurch noch einmal richtig in Fahrt.

„Schöne Momente in dieser Zeit“

„Wir wollten einfach etwas Fröhliches machen“, sagt Sonja Arnold-Sommer aus Calberlah. Zusammen mit einer anderen Mutter hatte sie die Idee und ruft nun dazu, dass jeder, der Steine bemalt, sie in die Reihe im Wacholderweg in Calberlah legen darf. Noch sind es erst 15 Stück. Doch schon jetzt hat die Mutter tolle Effekte erlebt. „Viele, die vorbei kommen, inspizieren die Steine. Über den Gartenzaun kommt man manchmal ins Gespräch. Das sind schöne Momente in dieser Zeit“, sagt Sonja Arnold-Sommer.

Anzeige

45 Meter sind geschafft

„Lasst uns gemeinsam Freude weitergeben“ lautet der Aufruf in Neudorf-Platendorf, die Steinschlange an der Dorfstraße weiter wachsen zu lassen. Und dann lassen sich viele Steinebemaler nicht zweimal bitten. Mit Stand am Dienstag haben 693 Steine schon für eine 45 Meter lange Reihe voller Steine der Hoffnung und Zuversicht gesorgt. Initiatorinnen sind die drei Schwestern Nadine Müter-Maier, Yvonne Martel und Nicole Hoffmann.

Zur Galerie Nicht jammern, sondern malen: An vielen Stellen im Landkreis Gifhorn entstehen gerade Steinschlangen, um dem Corona-Frust die Stirn zu bieten.

„Viele machen sich gerade Sorgen. Wir wollten für einen Lichtblick sorgen.“ Dass inzwischen fast 700 Steine die Straße zieren, habe sie „total überwältigt“. Jeder einzelne Künstler denke sich etwas mit seinem Motiv oder Spruch. „Das schweißt das Dorf zusammen. Vielen zaubert der Anblick ein Lächeln ins Gesicht. Das können wir gerade alle gut gebrauchen.“ Immer wieder berichten Kinder, dass sie mehrere Steine pro Tag bemalen und hinzu legen. Und auch in der Facebook-Gruppe „SteinfieberGifhorn“ sind nun einige Mitglieder fleißig dabei, die Aktion noch größer werden zu lassen. Nadine Müter-Maier und ihre Schwestern jedenfalls freuen sich über die tolle Resonanz. „Vielleicht schaffen wir ja die längste Steinschlange in ganz Niedersachsen.“

Jeder kann mitmachen

Weitere Steinschlangen entstehen gerade am Epiphanias-Kindergarten in Kästorf. „Schaffen wir es bis zum Sportplatz?“ so der Aufruf. Auch am Paulus-Kindergarten in Gifhorn ist der Grundstock gelegt. „Wir haben am Ostersonntag angefangen. Es darf jeder mitmachen, der möchte“, sagt Diane Röhr. Motto der Aktion: „Gemeinsam sind wir stark.“

Aktionen auch im Nordkreis

Auch im Nordkreis warten Steinschlangen auf Wachstum, etwa an der Kirche in Wesendorf. Und die Kinder vom Abenteuerland Hof in Bewegung in Teichgut rufen auch andere zum Mitmalen auf. „Macht einfach mit. Die Kinder freuen sich.“

Sag’s mit einem Regenbogen-Bild

Ob mit bunten Steinen oder Regenbogen-Bildern – überall im Landkreis Gifhorn laufen momentan kreative Mutmacher-Aktionen in Zeiten der Corona-Krise. „Was gibt es für Kinder gerade Sinnvolleres, als sich damit zu beschäftigen, anderen eine Freude zu bereiten“, sagt Nadine Müter-Maier.

Von Andrea Posselt