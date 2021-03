Gifhorn

Seit einem Jahr wütet Corona. Vertreter von Bund und Ländern treffen sich regelmäßig, um die aktuelle Strategie festzulegen, mit der Deutschland das Virus in den Griff bekommen will. Die AZ hat die Gifhorner Bundes- und Landtagsabgeordneten gefragt, was die aktuelle Runde am 3. März ihrer Meinung nach beschließen wird – und was sie beschließen sollte.

„Chance der Schnelltests muss genutzt werden.“

„Ich erwarte keine übermäßigen Lockerungen. Wenn, dann werden diese nicht einfach zu einem fixen Datum beschlossen. Sie werden abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort sein. Der Fokus wird weiterhin auf das Impfen und auf das Testen gelegt. Das ist auch richtig so. Schnell- und Selbsttest werden einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten“, vermutet die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann als Diskussionsstoff in der Runde.

Und was sollte die Runde beschließen? „Bei allem Optimismus und Verlangen müssen wir weiterhin vorsichtig bleiben. Das Licht am Horizont ist deutlich zu sehen ,und mit jeder Impfung rücken immer mehr Öffnungen schrittweise näher. Die Chance der Schnelltests muss genutzt werden. Wir sollten stärker lokal differenzieren, aber gleichzeitig darauf achten, dass es nicht zu einem Öffnungstourismus kommt. Wir sind alle gefragt, weiter verantwortungsvoll miteinander umzugehen“, so Pahlmann.

Hoffen auf klare und nachvollziehbare Entscheidungen

„Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden“, sagt SPD-Bundestagsabgeordneter und Arbeitsminister Hubertus Heil. „Deshalb bin ich für eine vorsichtige und sichere Öffnungsperspektive. Die richtigen Elemente dafür sind beschleunigte Impfungen, mehr und strategisch eingesetzte Testungen und konsequente Arbeitsschutzmaßnahmen. Dafür werde ich meinen Beitrag leisten.“ Zu den Beschlüssen der Konferenz hofft er, „dass es klare und nachvollziehbare Entscheidungen gibt.“

Kitas, Schulen, Jugendarbeit in den Vordergrund stellen

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl geht davon aus, „dass es vorsichtige Lockerungen in wenigen Bereichen in Kombination mit Schnelltests geben wird, zum Beispiel im Bildungsbereich und der Außengastronomie. Die Ausbreitung mutierter Virusvarianten lässt aus meiner Sicht leider noch kein weitgehendes, pauschales Öffnungsszenario zu.“

Byl hat eine klare Meinung, was die Runde beschließen sollte: „Wir fordern einen bundeseinheitlichen Stufenplan, der bessere Orientierung gibt, unter welchen Bedingungen welche Einschränkungen in Kraft treten oder gelockert werden. Bei Lockerungsschritten muss die (Teil-)Öffnung von Kitas, Schulen und Angeboten der Jugendarbeit Vorrang haben. Ein Stufenplan muss mit einer großen Ausweitung von bezuschussten Schnell- und Selbsttests flankiert werden. Nur so haben wir eine Alternative zu pauschalen Schließungen. Außerdem muss es ein Konzept geben, wie in den warmen Monaten möglichst viel nach draußen verlegt werden kann, da dort die Ansteckungsgefahr deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen.“

Überzeugt von der Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger

„Die Konferenz wird mit hoher Verantwortung und Sensibilität vorgehen. Meiner Meinung nach wird die Konferenz einen Stufenplan entwickeln, welcher bei den Inzidenzzahlen nach oben und unten Lockerungen zulässt, aber auch wieder gewisse Einschränkungen vorsieht. Zusätzlich wird eine freiwillige Teststrategie vorgestellt und beschlossen“, vermutet der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Heilmann.

Er wünscht sich von der Runde, dass das Thema freiwillige Testungen weit ausgebreitet wird und somit wieder ein Stück normales Leben zurückkehren kann. „Ich bin überzeugt von der Selbstverantwortung der überwiegenden Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger, das haben sie aus meiner Sicht im vergangenen Jahr bewiesen. Mit dem weiteren Fortschreiten des Impfens und einer groß angelegten Teststrategie ist ein Leben, aus meiner Sicht, mit dem Virus möglich. Ein sukzessives Öffnen der Schulen, der Kinderbetreuung, des Einzelhandels, der Gastronomie und aller weiteren Bereiche wären dann möglich.“

Weiterhin Leben schützen und das Gesundheitssystem stabil halten

Der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs geht „von weitreichenden Entscheidungen aus, nachdem die letzte Zusammenkunft der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Bundeskanzlerin keine großen Veränderungen mit sich gebracht hat. Persönlich bin ich dabei, wie viele, hin- und hergerissen. Einerseits müssen wir – besonders mit Blick auf Mutationen – weiterhin Leben schützen und unser Gesundheitssystem stabil halten. Zugleich sollten wir nicht in wenigen Tage verspielen, was wir uns in den letzten Monaten mit viel Verzicht erarbeitet haben. Andererseits weiß ich, dass viele Bürgerinnen und Bürger, aber ebenso Einzelhandel, Vereine und viele weitere berechtigt eine Perspektive einfordern.“

Raulfs hofft daher, dass ein Stufenplan mit einer klaren Öffnungsperspektive sowie eine neue Teststrategie beschlossen werden. „Das macht Maßnahmen nachvollziehbar sowie verlässlich und zugleich erlebbar, was unser eigener Beitrag bringt.“

Von Thorsten Behrens