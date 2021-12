Gifhorn

Unter der Überschrift „Stadtfeuerwehr im Wandel der Pandemie“ präsentiert Uwe Reuß, stellvertretender Stadtbrandmeister, den Kameradinnen und Kameraden, der Politik und der Verwaltung eine Bilanz für den Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis 31.Oktober 2021 – zum zweiten Mal nur auf Papier.

„Leider haben wir die Pandemie noch nicht überstanden und es fehlt auch noch das Patentrezept, mit dem wir eine dauerhafte Lösung für uns herstellen können“, weiß Reuß, dass es für die Ortsfeuerwehren aus Gifhorn, Gamsen, Kästorf, Wilsche und Neubokel auch in den kommenden Monaten eine besonders schwierige Zeit wird.

„Es wird nicht mehr so sein, wie es vor dem 15. März 2020 war“

„Wir haben weitestgehend auf unsere kameradschaftlichen Zusammenkünfte verzichtet, haben lange Zeit keinen Ausbildungsdienst im Feuerwehrhaus durchführen können, haben unsere Alarm- und Ausrückordnungen an die Situation angepasst und verschiedene Konzepte erarbeitet“, macht Reuß deutlich, dass es nicht einfach ist, „das Feuerwehrleben einigermaßen aufrecht zu erhalten“. An ein schnelles Corona-Ende glaubt der stellvertretende Stadtbrandmeister nicht: „Es wird zukünftig nicht mehr so sein, wie es vor dem 15. März 2020 war.“ Es gelte, Konzepte für die Zukunft zu erarbeiten und umzusetzen.

Der Mitgliederschwund, der vielen Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet zusetzt, trifft auch Gifhorns Stadtfeuerwehr. „Die Mitgliederzahlen haben sich im Berichtszeitraum leider erneut negativ entwickelt“, stellt Reuß fest. Von dem Trend betroffen seien die Aktiven sowie die Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Nur bei den fördernden Mitgliedern gibt es ein Plus

Die Zahl der aktiven Mitglieder in den fünf Ortswehren ist von 401 auf 386 (minus 15) gesunken, in den Kinderfeuerwehren ging die Mitgliederzahl von 104 auf 82 (minus 22) zurück, bei den Jugendwehren von 109 auf 104 (minus 5). „Bei Kinderfeuerwehren und auch in der Jugendfeuerwehr sind Onlinedienste sehr schwierig zu gestalten“, versucht Reuß die rückläufigen Zahlen zu begründen. Ein Plus lediglich bei den fördernden Mitglieder (1656 statt bisher 1638) – aber nur weil bisher Aktive in diesen Status gewechselt sind.

Ehrenamtlich rund um die Uhr bereit sein und helfen: 399 Mal gab’s für die Brandschützer Einsätze und Alarmierungen (401 im Vorjahreszeitraums). Reuß verweist auf eine spezielle Entwicklung: Der Lockdown im Frühjahr 2020 und die Einschränkungen während des ganzen Jahres hätten für ein deutliches Minus bei den Brandsicherheitswachen in der Stadthalle gesorgt. Diese hatte den Betrieb wegen der Pandemie fast komplett eingestellt.

Ehrenamtlicher Einsatz rund um die Uhr: Auf die fünf Ortswehren der Stadt Gifhorn können die Bürgerinnen und Bürger zählen. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

225 Brandeinsätze, 135 Hilfeleistungen: Die Statistik belegt, dass die Wehren im Stadtgebiet fast täglich gefordert waren. In seinem Bericht erneuert Reuß seine bereits in der Vergangenheit mehrfach geäußerte Kritik. Die Zahlen bei den Fehlalarmen und Alarmen durch nicht richtig funktionierende Brandmeldeanlagen seien weiter auf hohem Niveau. „Sie stellen immer noch eine enorme und unnötige Belastung für die Einsatzkräfte dar“, findet Gifhorns stellvertretender Stadtbrandmeister deutliche Worte.

Aktive motivieren, Aus- und Weiterbildung forcieren, für Nachwuchs und Fördernde werben: Reuß benennt die Schwerpunkte der Kommando-Arbeit für die Zukunft. Sie seien Grundlage für Schlagkraft und Umsetzung des beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes.

Von Uwe Stadtlich