Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn hält zunächst an der nächtlichen Ausgangssperre fest. Daran ändert auch ein Spruch des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg nichts, der die Ausgangssperre in der Region Hannover zum Kippen gebracht hat. Unterdessen sind beim Verwaltungsgericht in Braunschweig ein Eilantrag und eine Klage gegen die Gifhorner Ausgangssperre eingegangen. Beide von derselben Person, wie Gerichtssprecher Dr. Torsten Baumgarten auf AZ-Nachfrage bestätigt.

Der Kläger aus dem Kreis Gifhorn führt demnach an, dass die Ausgangssperre den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletze, also kein angemessenes Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sei. Seit Karfreitag, 2. April, dürfen Menschen im Landkreis Gifhorn zwischen 21 und 5 Uhr nur noch auf die Straße, wenn sie dafür einen triftigen Grund haben. Als solcher gelten etwa zwingende berufliche Tätigkeiten, Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr, zur Pflege von Angehörigen oder zur notwendigen Versorgung von Tieren. Die Ausgangssperre soll bis zum 16. April gelten.

Der Landkreis muss unverzüglich Stellung zu der Klage nehmen

Eilantrag und Klage beim Braunschweiger Verwaltungsgericht wurden bereits am 1. April eingereicht. Das Gericht hat den Landkreis nun zu einer „unverzüglichen Stellungnahme“ aufgefordert, wie Gerichtssprecher Baumgarten erläutert. Darin muss der Landkreis darlegen, warum die Ausgangssperre aus seiner Sicht verhältnismäßig ist. In der Begründung zur Allgemeinverfügung hatte der Landkreis angeführt, dass es beim Infektionsgeschehen keine lokalen Schwerpunkte gebe und die Infektionen auch nicht auf einzelne Einrichtungen zurückzuführen seien. Ein erheblicher Teil spiele sich im privaten Bereich ab und sei nicht durch punktuelle Maßnahmen einzudämmen.

In einem ähnlichen Fall hat die Region Hannover ihre Ausgangssperre aufgehoben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte diese zuvor als „voraussichtlich rechtswidrig“ eingestuft. Eine Ausgangssperre komme ausschließlich als „Ultima Ratio“ in Betracht, wenn alle anderen Maßnahmen voraussichtlich nicht mehr greifen – sie darf also nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen.

Laut Landrat Dr. Andreas Ebel hat der Landkreis Gifhorn die Auswirkungen des OVG-Urteils auf die Gifhorner Ausgangssperre intensiv geprüft. Er führt für das Festhalten die Erfahrungen während der ersten Ausgangssperre zu Beginn des Jahres an. „Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass in der Folge die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von 14 Tagen um 140 Punkte gesenkt werden konnte“, so der Landrat. Darüber hinaus halte sich der Landkreis mit der erneuten Ausgangssperre an die Vorgabe der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, die die Ausgangssperre im Falle des Überschreitens bestimmter Inzidenzen als Instrument vorsehe.

Der Landrat geht davon aus, dass es zu vielen Infektionsnachmeldungen kommen wird

Zu Beginn der aktuellen Ausgangssperre lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis demnach bei 183,5 und damit über dem vom Land festgelegten Wert von 150. Am Mittwoch lag sie bei einem Wert von 112,7. „Der Wert spiegelt jedoch nicht das aktuelle Infektionsgeschehen wider und ist keineswegs repräsentativ“, begründet der Landrat, warum der Landkreis trotz des gesunkenen Wertes an der Sperre festhält. Rund um die Osterfeiertage seien deutlich weniger Abstriche genommen worden, und die Infektionszahlen hätten deshalb nur eine eingeschränkte Aussagekraft. „In den kommenden Tagen wird es voraussichtlich zu vielen Nachmeldungen kommen“, so Dr. Ebel.

Auf dieser Grundlage habe der Landkreis entschieden, zunächst an der Allgemeinverfügung zur Ausgangssperre festzuhalten. Das Vorgehen sei eng mit dem Land Niedersachsen abgestimmt. Die Betonung liegt aber auf dem Zunächst: „Der Landkreis Gifhorn wird auch weiterhin genauestens die Entwicklung der Infektionszahlen, der Rechtsprechung und die Hinweise des Gesundheitsministeriums prüfen und erforderlichenfalls die getroffenen Regelungen anpassen oder aufheben“, erläutert der Landrat.

