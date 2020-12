Corona-Ausfälle: Kreistags-CDU will Kommunen im Kreis Gifhorn unterstützen

Gifhorn

Die CDU-Kreistagsfraktion hat eine finanzielle Hilfe für die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Kreis Gifhorn beantragt. Vor dem Hintergrund der coronabedingt niedrigeren Einnahmen soll der Landkreis demnach noch in diesem Jahr vier Millionen Euro an seine Gebietseinheiten zurückzahlen.

CDU-Fraktionsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer hat diesen Antrag in der vergangenen Woche in die nicht-öffentliche Sitzung von Kreisausschuss und Haushaltsausschuss eingebracht. Dort wurde er auch mehrheitlich angenommen. Die vier Millionen Euro sollen gemäß des Schlüssels für die Kreisumlage an die Kommunen verteilt werden. Finanziert werden soll die Unterstützung aus den zu erwartenden Überschüssen des Landkreises im Jahr 2020. Der Landkreis soll das Geld als überplanmäßige Ausgabe verbuchen, die Einmalzahlung für coronabedingte Ausfälle soll nicht zweckgebunden sein.

Der CDU-Antrag steht bereits in der Sitzung des Kreistags am Dienstag zum Beschluss – es handelt sich um einen Änderungsantrag zum Vorschlag des SPD-Abgeordneten Randolf Moos. Dieser will zur Entlastung der Kommunen die Kreisumlage für 2020 per Nachtragshaushalt um sieben Millionen Euro beziehungsweise die Summe des Haushaltsüberschusses senken.

Von Christian Albroscheit