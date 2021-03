Gifhorn

Auch Unternehmen mit Standorten in Gifhorn wollen dabei helfen, das Tempo beim Impfen gegen Corona zu erhöhen. Sie bieten an, dass ihre Betriebsärztinnen und -ärzte einsteigen. Voraussetzungen dafür wären rechtliche Vorgaben und genügend Vorrat an Impfstoffen, grundsätzlich aber heißt es bei AZ-Anfragen: „Ja, wir können das.“

Impfen ist für viele Betriebsärztinnen und -ärzte kein Neuland. „IAV bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig die Grippeschutzimpfung sowie notwendige Impfungen für Auslandseinsätze an“, sagt Tilman Tzschoppe, Leiter der Arbeitssicherheit. Bei Conti-Teves läuft es laut Sprecher Sören Pinkow genauso. „Bereits seit einigen Jahren bieten wir unseren Mitarbeitern auf freiwilliger Basis im Winter die Möglichkeit einer Grippeimpfung durch unsere Betriebsärzte an.“ Die Volksbank Brawo bietet eine Grippeschutzimpfung in der Zentrale in Braunschweig für die Belegschaft an, so Sprecher Daniel Dormeyer. Auch Butting in Knesebeck impft laut Sprecherin Andrea Kiel längst gegen Grippe.

„Unsere Betriebsärzte verfügen über erprobte Strukturen und geschultes Personal zur mobilen Impfung vor Ort bei IAV“, sagt Tzschoppe. So sei es keine Frage, dass das Unternehmen bereit sei, auch bei der Corona-Impfung einzusteigen. Ähnlich äußern sich Conti und die Volksbank. Bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist der Vorstand noch im Abwägungsprozess, so Sprecher Eike Fromhage.

Das sind die Voraussetzungen für Impfen am Arbeitsplatz

Die Unternehmen können nicht so ohne weiteres loslegen. Tzschoppe: „Um die Logistik entsprechend bereitstellen zu können, müssen wir wissen, welcher Impfstoff verwendet wird. Des Weiteren müssen organisatorische Voraussetzungen geklärt werden, etwa die Meldung der geimpften Personen an das RKI oder die Gesundheitsämter betreffend.“ Auch Conti und Volksbank verweisen auf die Klärung von rechtlichen Vorgaben und auf die Verfügbarkeit von Impfstoff, ebenso Butting: „Eine Impfung in unserem Unternehmen wird jedoch nach Aussagen unseres Betriebsärztlichen Dienstes erst möglich sein, wenn die Regierung von der bestehenden Impfreihenfolge abweicht“, so Kiel: „Sobald also alle Risikogruppen und systemrelevanten Personen geimpft sind und die Menge an Impfstoff es zulässt, wird unser Familienunternehmen eine Impfung hier vor Ort anbieten.“

Schutz für Belegschaft und Kundschaft

Den Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Kundschaft hebt Dormeyer als Motivation hervor. „Die sichere Rückkehr zur ,Normalität’ geht für uns einher mit einem bestmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutz“, so Tzschoppe. „Gesamtgesellschaftlich können wir durch das Impfen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb einen Beitrag leisten zur Immunisierungsstrategie der Gesundheitsämter und zur Entlastung der öffentlichen Impfzentren.“ Die IAV geht sogar so weit, einen Einsatz ihrer Betriebsärzte in Impfzentren anzubieten.

Von Dirk Reitmeister