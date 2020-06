Corona-App gestartet: Deshalb geht die Gifhorner Studie weiter

Gifhorn

Nach wochenlangem Getüftel ist die Corona-Tracing-App in Deutschland verfügbar. Zahlen, wie viele Gifhorner die Anwendung auf ihr Smartphone geladen haben, wird es nicht geben. Wie denken örtliche Experten über die App, allen voran Prof. Dr. Dietmar Urbach, der vor Wochen eine browserbasierte Umfrage in der Region ins Leben rief auf der Plattform www.covid-nein-danke.de. Wird er nun seine Plattform einstellen? „Wir werden nicht aufhören. Schließlich hat die App der Bundesregierung eine ganz andere Funktion. Sie soll helfen, Kontakte von Infizierten zu ermitteln. Das ist ja nicht unser Ziel. Uns geht es um die Symptome.“ Was hält der Mediziner von der App, die am Dienstag vorgestellt wurde? „Sie ist sinnvoll, aber nur solange es wenige Infektionen gibt. Ob sie Erfolg hat, wird die Zukunft zeigen.“ Auch müsse man erst einmal abwarten, in welchem Ausmaß die Bevölkerung die App nutzt.

Prof. Urbach verfolgt einen anderen Ansatz mit seinem Projekt. Das Ziel: Möglichst frühzeitig typische Covid-19-Symptome erfassen. Die da wären unter anderem Kopfschmerzen oder Husten. Häufen sich die Meldungen, könne man rechtzeitig auf eine mögliche Infektionswelle reagieren. Urbach betont aber auch, dass in Zeiten von Heuschnupfen und Erkältung nicht jede Symptommeldung gleich bedeutend ist mit einer Corona-Infektion.

4000 Teilnehmer

Inzwischen haben rund 4000 Menschen die Online-Befragung gemacht. Aktuell gebe es auf „niedrigem Niveau einen leichten Anstieg“ gemeldeter Beschwerden. Fast schon paradox: Aussagekräftig wird die Studie erst, wenn es mehr Erkrankungen geben würde. Prof. Urbach scherzt: „Im Prinzip wäre es gut, wenn wir unsere App nicht mehr brauchen. Aber das werden wir sicher leider noch einige Zeit.“

Ein kleines bisschen Alltag ist wieder zurück. Helios ist zu Routine-Operationen zurückgekehrt. Prof. Urbach wird seine Studie auf jeden Fall weitermachen. Weil er auch Infos über Impfungen, Nebenerkrankungen und Medikation erfasst, kann er wichtige Details zum immer noch nicht gänzlich erforschten Virus liefern. Nun hofft er, dass auf Grund der Tracing-App auch mehr Menschen getestet werden. Gerade die Getesteten wären auch wichtig für seine Studie. „Mitmachen ist weiter wichtig für uns“, sagt er.

So funktioniert die Corona-Tracing-App Was kann die Tracing-App leisten? Die App kann dazu beitragen, dass Menschen nachträglich darüber informiert werden, wenn sie sich in der Nähe infizierter Personen aufgehalten haben. Dabei erfährt man nicht, wer diese Personen waren - und auch nicht, ob man sich aktuell neben infizierten Personen befindet. Wie funktioniert das? Mit der App verwandelt sich ein Smartphone in einen kleinen „Bluetooth-Leuchtturm“, der ständig eine Identifikationsnummer in die nähere Umgebung funkt. Gleichzeitig lauscht das Telefon, ob es Bluetooth-Signale von anderen empfangen kann. Halten sich Nutzer, die beide die App laufen haben, für eine bestimmte Zeit nebeneinander auf, tauschen die Smartphones ihre IDs aus. Woher erfährt die App, dass jemand infiziert ist? Ausschließlich dadurch, dass positiv getestete Nutzer das selbst in der App eintragen. Um falsche Meldungen zu verhindern, soll das nur mit der Verifikation durch einen Code vom Gesundheitsamt möglich sein. Gefährdet die App die Privatsphäre der Anwender? Bei der Programmierung der App und der dazugehörigen Dienste wurde ein mehrstufiges Konzept umgesetzt, um einen möglichst hohen Datenschutz zu gewährleisten. Es werden nicht die Identitäten der Anwender ausgetauscht, sondern anonymisierte IDs, die sich mehrfach in der Stunde ändern. Die IDs der Kontaktpersonen werden nicht zentral gespeichert, sondern dezentral auf den jeweiligen Smartphones. Nur die Liste der anonymisierten IDs der Infizierten wird auf einem zentralen Server vorgehalten. Der Abgleich findet aber ausschließlich auf den einzelnen Smartphones statt. Wie unterscheidet sich die Corona-Warn-App von anderen Corona-Programmen? Nach den Vorgaben von Google und Apple kann es pro Land nur eine offizielle Tracing-App geben, die mögliche infektiöse Kontakte nachverfolgt. Das ist die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts ( RKI), die von SAP und Telekom entwickelt wird.

Viele Verantwortliche in Gifhorn hatten sich für die Teilnahme an Urbachs Studie stark gemacht, nun tun sie das auch für die Corona-Tracing-App. Landrat Dr. Andreas Ebel empfiehlt sie etwa. Und beim DRK heißt es: „Wir begrüßen es sehr, dass die Corona-App auf freiwilliger Basis nun allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht, und empfehlen, diese zu nutzen“, erklärt Dr. Ralf Selbach, Vorstandsvorsitzender des DRK-Landesverbandes Niedersachsen. Der Verband ruft explizit alle Mitarbeiter zur Nutzung auf – das könne Leben retten. Diese Haltung vertritt auch der DRK-Kreisverband vor Ort. Roland Strehmel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, pflichtet dem Aufruf bei, die App sei „datenschutzrechtlich unbedenklich“ und vom Robert-Koch-Institut und Gesundheitsministerium eindeutig empfohlen.

Von Andrea Posselt