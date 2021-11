Gifhorn

Fachleute hatten vor dieser Entwicklung vergeblich gewarnt. Inzwischen gehen die Corona-Zahlen durch die Decke. Die vierte Welle der Pandemie trifft auch Gifhorn mit voller Wucht. Aus Angst vor Ansteckungen sind einige große Veranstaltungen erneut auf der Streichliste gelandet. Unbeeindruckt zeigen sich Kreis und Stadt. Der Schlossmarkt zum Advent und Gifhorns Advent auf dem Marktplatz sollen stattfinden.

„Größere Veranstaltungen sind aktuell nicht zu verantworten, das Risiko ist einfach zu groß“, steht hingegen für Gifhorns Lebenshilfe-Chefin Tanja Heitling fest. „Die Inzidenz ist inzwischen weitaus höher als im Vorjahr, der Landkreis Gifhorn liegt mit seinem Wert auf Platz zwei in Niedersachsen“, hat sich Heitling entschieden, die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe abzusagen. Sie hätte am 13. November im Feierwerk von Roth in Isenbüttel stattfinden sollen. „Bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wären dabei gewesen – wir haben rechtzeitig reagiert, um sie zu schützen“, hat die Lebenshilfe-Geschäftsführerin per Zeitungsanzeige über die Absage informiert.

Keine Stadtwehr-Versammlung

Durchgeimpft sind Gifhorns Feuerwehrleute – eine Versammlung der Stadtwehr gibt es 2021 trotzdem nicht. Sie war ebenfalls für Samstag, 13. November, geplant und hätte im Dorfgemeinschaftshaus in Gamsen über die Bühne gehen sollen. Stadtbrandmeister Matthias Küllmer hat die Veranstaltung wegen der hohen Corona-Inzidenz im Kreis gecancelt, denn auch Geimpfte können sich infizieren und bei einem Impfdurchbruch schwer erkranken. „Wir müssen unsere Mitglieder schützen und an deren Sicherheit denken“, so Küllmer. Mit der Absage der Stadtwehr-Versammlung reagiere das Kommando auf die vierte Welle. „200 Interessenten hätten an der Versammlung teilgenommen – das ist derzeit nicht machbar“, so Küllmer. Informieren will der Stadtwehr-Chef trotzdem. Berichte würden zugesandt.

Hof-Café-Wiedereröffnung im Frühjahr

Hof-Chef Roland Bursian geht offenbar davon aus, dass die Corona-Fallzahlen erst 2022 wieder sinken. „Die Tür zu unserem Hofcafé bleibt ab sofort geschlossen“, informiert die Isenbütteler Einrichtung bei Facebook. „Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner gehören aufgrund diverser Vorerkrankungen zur besonders gefährdeten Gruppe und wir sind sehr froh, dass es hier bisher keine Corona-Fälle gab. Damit dies weiterhin so bleibt, haben wir uns entschieden, das Hofcafé in den nächsten Monaten nicht zu öffnen“, bittet die Geschäftsführung um Verständnis. Im kommenden Frühjahr würden die Türen des gastronomische Betriebes dann wieder den Gästen offen stehen.

Weihnachtsmarkt in Müden fällt aus

Bereits im Oktober hatten sich die Veranstalter des Weihnachtsmarktes Müden dazu entschlossen, das beliebte Event erneut nicht auf die Beine zu stellen – zumal für den Kultur- und Heimatverein als Organisator auch die Frage der persönlichen Haftung im Raum stand. Auch der Verein Dorf und Leben in Schwülper verabschiedete sich im vergangenen Monat von der Weihnachtsmarkt-Idee 2021, hofft jedoch auf die Umsetzung des Ostermarktes am 3. April 2022.

Der Kreis hat sich trotz Corona-Rekordwert entschieden, den 25. Schlossmarkt zum Advent an zwei Tagen, 27. und 28. November, als Open-Air- und 3G-Veranstaltung stattfinden zu lassen. Der Markt mit 30 Ständen ist als Einbahnstraße organisiert. Der Zutritt erfolgt mit Kontrollen an der Schlosseinfahrt, der Ausgang über die Holzbrücke des Schlossgrabens. Eine grundsätzliche Maskenpflicht gibt es auf dem Schlossmarkt nicht, da er ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet. Die Kontaktdaten-Erfassung erfolgt per Luca-App.

Einbahnstraßenregelung, Kontaktdatenerfassung, jedoch keine Maskenpflicht: So sind die Regeln für den 3G- und Open-Air-Schlossmarkt zum Advent. Quelle: Sebastian Preuß

Gifhorns Weihnachtsmarkt in abgespeckter Form: Laut Stadt-Sprecherin Rebecca Koch sei der Advent auf dem Marktplatz – unter Einhaltung hoher Sicherheitsvorkehrungen – weiterhin geplant. „Das Konzept befindet sich in der Finalisierung“, so Koch. Details wolle die Verwaltung in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Von Uwe Stadtlich