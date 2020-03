Wegen der Corona-Krise einfach die Miete nicht mehr zahlen - so simpel ist eine der Regelungen im Hilfspaket der Bundesregierung nicht. Nur wer wirklich in Not gerät, sollte mit dem Vermieter vereinbaren, die Zahlung zeitlich begrenzt auszusetzen – das ist der einhellige Appell von Gifhorner Vermietern und Experten.