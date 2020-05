Absage: Findet die Flipper-DM nun 2021 statt?

Gifhorn

Der Planungsaufwand war immens, das Interesse groß – doch jetzt fällt das Event ins Wasser: Ab dem 15. Mai hätte in Gifhorns Stadthalle die Deutsche Meisterschaft im Flippern starten sollen. Daraus wird nichts. Die DM fällt wegen der Corona-Krise aus. Möglicherweise gibt’s 2021 einen neuen Termin.

Schon Mitte 2019 hatten die Gifhorner Steffen Grubert, Daniel Vicciantuoni, Kai Renders und Till Kolbe (48) – alle selbst begeisterte Flipper-Fans und Spieler der Flipper-Liga-Hannover – mit den Vorbereitungen für die DM in Gifhorn begonnen. Grubert, Vorstandsmitglied der German Pinball Association, hatte schon seit längerer Zeit die Idee, die Deutsche Meisterschaft in seiner Heimatstadt austragen zu lassen.

Spieler aus ganz Europa

„Es ist wirklich schade, dass die Veranstaltung nun flach fällt“, bedauert Mitorganisator Kai Renders. Vom 15. bis 17. Mai hätten 64 Spielerinnen und Spieler aus ganz Europa anreisen sollen, die über Weltranglisten-Punkte gesetzt gewesen wären. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten die Chance gehabt, über die Qualifikation ins Turnier einzusteigen. „Die Anmeldeliste war bereits lang – selbst als Corona schon in den Schlagzeilen war, gab es noch immer Meldungen für die DM in Gifhorn“, berichtet Renders.

„Mit Fortschreiten der weltweiten Pandemie hatten wir uns dann jedoch schon innerlich von der Veranstaltung verabschiedet“, so Renders. „Wir mussten jedoch auf die offizielle Absage der Stadthalle warten, um sauber aus allen Verträgen herauszukommen“, erklärt der Flipper-Experte.

Automaten zum freien Spielen

Mehr als 130 Flipperautomaten wollte das Organisationsquartett bei der Offenen Deutschen Meisterschaft in Gifhorns Stadthalle aufbauen – und viele von ihnen auch interessierten Besucherinnen und Besucher zum freien Spielen zur Verfügung stellen. Auch zwei riesige Show-Trucks vor der Stadthalle sollten zum Programm der Meisterschaft „Pinball 38“ gehören. Bei einer Tombola sollte sogar ein Flipper verlost werden.

„Daraus wird nun nichts mehr“, sagt Renders. Die Flipper-DM in den Spätsommer oder Herbst 2020 zu verlegen, sei nicht angedacht. Der Planungsaufwand wäre einfach zu groß, die Vorlaufzeit zu kurz. In Flipper-Foren im Internet haben die Gifhorner inzwischen über die Absage der DM informiert. „Ob es 2021 noch einmal eine Neuauflage gibt, ist noch unklar“, sagt Renders. Darüber müsse auch der Verein entscheiden. Ein Termin in der Stadthalle sei jedenfalls noch nicht geblockt worden.

Gunfight und Road Show

Gunfight, Road Show, Black Jack, Terminator 2, Tommy oder Star Trek: Steffen Grubert, Daniel Vicciantuoni, Kai Renders und Till Kolbe haben sich zum Ziel gesetzt, dass die vielfältige Namen der Flipperautomaten und die Geräte selbst – sie standen früher in jeder Kneipe oder Disco – nicht in Vergessenheit geraten. Die DM in Gifhorn wäre ein wichtiger Beitrag gewesen.

Im Kaufhaus Schütte haben Renders und Co. zwei Flipper aufgestellt, mit denen sie für ihr Hobby werben wollen. „Die DM wäre eine tolle Sache gewesen“, bedauert auch Schütte-Chef Udo von Ey die Absage. Die Flipper würden weiterhin im Obergeschoss seines Kaufhauses stehen – spielen dürfte man mit den Automaten jedoch aufgrund der Corona-Hygieneregeln nicht. „Vielleicht klappt’s bei einem zweiten Anlauf ja im nächsten Jahr“, bietet von Ey dem Organisationsteam weiterhin seine Unterstützung an.

