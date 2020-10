Landkreis Gifhorn

Ein Auf und Ab haben die heimischen Gastronomen in den letzten Monaten durch Corona erlebt. Über die aktuelle Lage berichtet Dehoga-Chef Armin Schega-Emmerich nach der Landesverbandstagung. Ein Gespräch über Heizpilze, Weihnachtsfeiern und den Umgang mit Donald Duck.

AZ: Sie waren bei der Landesverbandstagung der Dehoga - wie ist die Stimmung unter den Gastronomen?

Anzeige

Schega-Emmerich: Nicht sehr positiv. Es gibt weiter keine Planungssicherheit für uns. Die Hoffnung, am 1. Oktober Klarheit zu haben, ist gestorben. Frühestens am 8. Oktober soll es für uns Neuigkeiten geben. Dabei steht gerade jetzt das Geschäftshighlight mit Weihnachtsfeiern und Weihnachtsessen an.

AZ: Was genau ist das Problem?

Schega-Emmerich: Wenn jetzt eine Firma eine Weihnachtsfeier buchen möchte, weiß ich im Moment nicht, ob das mit 50, 100 oder nur 25 möglich ist. Das kann mir aktuell auch keiner sagen. Auch die Feiertage, die sonst immer komplett ausgebucht sind, sind schwer zu planen. Darf eine Familie mit zehn Personen kommen - oder zwölf oder mehr? Eine komplizierte Geschichte. Soll ich etwa Leute, die gebucht haben, anrufen und sagen: „Sie dürfen nicht kommen?“ Aktuell haben wir erst einmal einen Buchungsstopp gemacht.

AZ: Sind Heizpilze für Außengastronomie im Winter die Lösung?

Schega-Emmerich: Heizpilze bringen nicht die Rettung. Und man muss ja auch bedenken, dass spezielle Luftfilteranlagen und Heizpilze Investitionen sind. Wir haben schon getestet, ob wir draußen Zelte aufbauen – keine tolle Lösung.

AZ: Wegen fehlerhafter Kontaktdaten ist die Gastronomie etwas in Verruf gekommen. Wie empfinden Sie die Diskussion um all die Donald Ducks, die falsche Daten angeben?

Schega-Emmerich: Wir sind keine Behörde und haben auch keine Befugnis, Daten zu kontrollieren. Wer das Ausfüllen der Formulare verweigert, den können wir bitten zu gehen. Für den Gesetzgeber mag das Bußgeld sinnvoll sein, aber für uns ist das ein zusätzlicher Aufwand. Abgesehen davon hat das mit gewohnter Gastlichkeit nicht viel zu tun. Tragen Sie sich erst einmal in die Liste ein, zeigen Sie den Ausweis – als nächstes sollen wir dann nach dem Impfbuch fragen...?

AZ: Welche Sorgen haben Sie für die Branche außerdem?

Schega-Emmerich: Dass nun zwischen privaten Feiern und Feiern im öffentlichen Raum unterschieden wird und es Ungerechtigkeiten gibt. Das ist eine neue Baustelle. Dass es andere Regeln für Hochzeiten als für Geburtstage gibt. Auch die regionale Ungleichbehandlung ist ein Problem. Da können schon an Kreisgrenzen fünf Kilometer entfernt andere Regeln gelten. Die Skepsis, mehr Klarheit zu bekommen, ist größer geworden.

AZ: Zu Beginn der Pandemie gab es Prognosen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Gastronomen im Herbst schließen wird. Wie ist die Lage aktuell?

Schega-Emmerich: Die befürchteten Insolvenzen hat es noch nicht gegeben. Eine der wenigen positiven Erfahrungen.

AZ: Ihre persönliche Prognose für die nächsten Wochen?

Schega-Emmerich: Es wird nicht besser werden. Ich gehe davon aus, dass in Niedersachsen sogar noch massivere Einschränkungen bevor stehen. Auf der anderen Seite werden Gäste ungeduldiger, ist mein Eindruck. Das Virus kann uns noch lange beschäftigen, fürchte ich.

Von Andrea Posselt