Corona: 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt am Sonntag wieder auf über 50

Gifhorn

Die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn hat am Sonntag erstmals nach vielen Tagen wieder eine magische Marke gerissen – gemeldet wurde eine Inzidenz von 51,0. Damit ist der Wert um 6,2 zum Vortag gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner positiv getestet wurden.

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis bleibt bei 163. Das Gesundheitsamt Gifhorn meldet zwar keine weiteren Tests, aber 29 neue Corona-Fälle. Von mittlerweile 17 334 Tests fielen bisher 3901 positiv aus, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 90.

Derzeit nur ein Fall in einem Pfllege- und Altenheim

Aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen gibt es derzeit nur noch in der Diakonischen Altenhilfe Hagenhof. Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums wird – Stand Sonntag – ein Covid-19-Patient behandelt, der auch beatmet werden muss.

Hat das Steigen der maßgeblichen 7-Tage-Inzidenz auf über 50 Auswirkungen im Landkreis Gifhorn auf die seit dem 8. März geltenden Lockerungen in Niedersachsen? In allen Bereichen richten sich geplante Lockerungen vor allem nach dem aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzwert. Entscheidende Stufen sind dabei die Marken 50 und 100. Dabei gilt der Wert auf Landkreisebene: Nur wenn dieser die genannten Marken unterschreitet, können entsprechende Lockerungen in Kraft treten. Auf die Lockerungen haben derart kurzfristige Schwankungen wie jetzt in Gifhorn laut Landesverordnung vorerst keine Auswirkung: Sie gelten erst, wenn der Inzidenzwert sich über mehrere Tage stabil zeigt, also über 50 bleibt.

Von unserer Redaktion