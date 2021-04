Gifhorn

Seit Monaten geht am Conti-Standort Gifhorn die Angst um. Die mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Beschäftigte, Betriebsrat und Gewerkschaft haben prominente Schützenhilfe von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekommen.

In einer von der IG Metall initiierten Konferenz im Digitalformat stand das auslaufende Eckpunktepapier im Mittelpunkt. Darin ist für Gifhorns Werk nur noch bis Ende 2025 eine Standortgarantie festgeschrieben, betriebsbedingte Kündigungen sind bis lediglich Ende 2023 ausgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen nur noch 800 Tevesianer „an Bord“ sein.

Gespräche wieder aufnehmen

Heil, der bereits im September 2020 die Conti-Chefetage aufgefordert hatte, Gespräche mit IG Metall und Gewerkschaft wieder aufzunehmen, fand am Mittwochabend erneut deutliche Worte. Die langfristige Zukunftssicherung des Conti-Standortes Gifhorn müsse endlich in Gang kommen.

Keine Zeit mehr verlieren: Hubertus Heil unterstützt als Bundesarbeitsminister und Abgeordneter Gifhorns Tevesianer beim Kampf um den Erhalt ihrer Jobs. Quelle: Michael Lieb/Archiv

„Auch über 2023 hinaus muss es eine Perspektive für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Continental-Teves-Standortes in Gifhorn geben“, appelliert Heil. Gemeinsam müsse das Unternehmen im Gespräch mit der Gewerkschaft jetzt anfangen, Lösungen zu erarbeiten, um die verbliebenen Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. 1984 war Conti-Teves mit 3800 Beschäftigten noch größter Arbeitgeber in Stadt und Kreis.

Kooperation mit der IG Metall

Für Heil steht fest, dass ein Zukunftskonzept für in Kooperation nur mit den Arbeitnehmervertretungen gelingen kann. „Die IG Metall Wolfsburg ist inzwischen nicht mehr nur eine Gewerkschaft, die die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt, sondern gleichzeitig eine Change-Agentur, die den Transformationsprozess vor Ort aktiv mit neuen Ideen gestalten will.“ Davon könne auch die Arbeitgeberseite profitieren. „Eure Hand ist ausgestreckt – jetzt muss der Arbeitgeber sie nur noch annehmen“, so der Bundesarbeitsminister.

„Die Uhr tickt!“

Matthias Disterheft, Geschäftsführer und Kassierer der IG Metall Wolfsburg, richtete in der „virtuellen Betriebsbesichtigung“ ebenfalls einen Aufruf an die Geschäftsführung. „Wir müssen jetzt Zukunft sichern- die Uhr tickt!“, so Disterheft. Gerade in diesen Zeiten brauche es Sicherheit und Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen von Continental-Teves. Die IG Metall wolle Transformation und Zukunft mitgestalten. „Ziel ist es, ein vernünftiges und soziales Zukunftspaket abzuschließen“, erklärt Disterheft.

Stiller Warnstreik ohne Erfolg

Erst Ende März hatte es einen stillen Warnstreik vor dem Teves-Werkstor gegeben, bei dem die 1053 Beschäftigten – darunter 51 Auszubildenden – den Erhalt ihrer Arbeitsplätze eingefordert hatten. Eine Reaktion der Unternehmensleitung blieb bisher aus. Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusagen aus dem Eckpunktepapier würden nicht weitergeführt, hatte ein Firmensprecher bereits im August 2020 erklärt. Dabei verwies er auch darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Gifhorner Standortes eingehend analysiert werden müsse.

