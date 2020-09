Gifhorn

Konzernweit setzt Conti den Rotstift an – und darum kämpfen Betriebsrat und IG Metall weiter gemeinsam dafür, dass der Standort Gifhorn nicht auf der Streichliste landet. Weil ein Eckpunktepapier zur Beschäftigungssicherung ausläuft, gab’s am Mittwoch im Rahmen eines bundesweiten Protestes eine ganztägige „ Toraktion“ vor dem Teves-Werk.

Bereits um fünf Uhr hatten Betriebsrat Uwe Meyer und seine Kolleginnen und Kollegen einen Zelt-Pavillon unweit der Werkszufahrt aufgebaut, um mit den Beschäftigten über die Zukunft des Werkes in Diskussion zu gehen. „ Gifhorns Tevesianer haben Angst und fürchten den Verlust ihrer Arbeitsplätze“, bringt es Meyer auf den Punkt.

Anzeige

Kein Signal von der Geschäftsführung

Zwar seien nach wie vor die im Oktober 2015 festgelegten Punkte des Eckpunktepapiers gültig, in dem sich Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall auf eine Standortgarantie für Conit-Teves in Gifhorn bis Ende 2025 geeinigt hätten. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis Ende 2023 ausgeschlossen. „Es gibt jedoch kein Signal von der Geschäftsführung, wie es nach Auslaufen des Eckpunktepapiers in Gifhorn weiter geht“, sagt Meyer.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

13 000 Stellen will Conti in nächster Zeit bundesweit abbauen, drei bis vier Standorte sollen dicht gemacht werden, sorgt sich auch Imme Möhring vom Betriebsrat um die Zukunft des Gifhorner Werkes. 1984 sei Conti-Teves mit 3800 Beschäftigten noch Gifhorns größter Arbeitgeber gewesen, aktuell seien noch 1050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord, verweist Meyer darauf, dass die Zahl der Tevesianer bis Ende 2023 auf 800 sinken werde.

Ein hochmotiviertes Team in Gifhorn

Auch Betriebsrat Orhan Özen fordert von der Geschäftsführung ein klares Bekenntnis zum Fortbestand des Gifhorner Werkes über 2025 hinaus. „Fairwandel, FairConti“ und „Wir fordern keine Entlassungen“ lautet darum der Appell von Betriebsrat und IG Metall an die Chefetage. „Derzeit werden in Gifhorn Luftfiltersysteme, Ventilblöcke, Bremsschläuche und Tandem-Hauptzylinder gefertigt“, berichtet Meyer. „Wir haben jedoch ein hoch motiviertes Team und können alles wuppen“, fordert der langjährige Betriebsrat die Geschäftsführung auf, Signale für neue Produkte in Gifhorn zu setzen.

Felina Bode, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Wolfsburg, unterstützt Gifhorns Conti-Teves-Betriebsrat bei der Protestaktion. „90 Prozent der Beschäftigten in Gifhorn sind in der IG Metall organisiert – wird werden weiter kämpfen und Öffentlichkeit herstellen, um die Arbeitsplätze zu erhalten“, gibt sich Bode kämpferisch. Die Job-Angst müsse Gifhorns Tevesianern genommen werden, setzt Bode auch auf die Unterstützung durch die lokale Politik. Weitere Protest-Aktionen würden folgen.

Keine Verlängerung der Zusagen

Die Bereitschaft von Conti mit den Arbeitnehmervertretern ein Zukunftskonzept auf die Beine zu stellen, scheint momentan jedoch eher gering. Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusagen aus dem Eckpunktepapier würden derzeit nicht weitergeführt, hatte ein Unternehmenssprecher erst Anfang August in einem AZ-Gespräch erklärt. „ Continental hält die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Eckpunktepapier ein, wird jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation zunächst sehr eingehend die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes analysieren müssen – und gegebenenfalls über möglicherweise notwendige, zusätzliche Maßnahmen beraten und entscheiden“, bezog der Conti-Sprecher vor einem Monat Position.

Von Uwe Stadtlich