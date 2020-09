Gifhorn

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstützt die Tevesianer im Kampf um den Erhalt des Gifhorner Conti-Standortes. Er fordert das Unternehmen auf, ein Zukunftskonzept zu entwickeln. Auch die SPD-Landtagsabgeordneten sind an der Seite von Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft.

„Die Automobilbranche ist von der Corona-Krise hart getroffen und steckt zusätzlich in einem Transformationsprozess. Trotzdem habe ich kein Verständnis für ein radikales Jobabbau-Programm wie am Beispiel des Continental-Standorts Aachen, der ja schwarze Zahlen geschrieben hat“, findet der Bundesarbeitsminister deutliche Worte an die Adresse der Konzernleitung.

Sozialpartnerschaft muss sich bewähren

„Zumindest bis 2025 ist der traditionsreiche Standort von Continental Teves hier in Gifhorn durch das Eckpunktepapier aus 2015 gesichert, ich erwarte von dem Unternehmen, dass es im Gespräch mit den Gewerkschaften Lösungen und Zukunftskonzepte findet – mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze im Landkreis Gifhorn und in ganz Deutschland zu erhalten“, wendet sich Heil an die Conti-Chefetage. „Der Staat übernimmt in der Corona-Krise bereits sehr viel Verantwortung – etwa mit dem Kurzarbeitergeld und mit dem Konjunkturpaket. Das ist jetzt die Stunde, in der sich die Sozialpartnerschaft bewähren muss“, bezieht der Bundesarbeitsminister deutlich Position.

Conti-Standort Gifhorn: Das Eckpunktepapier sichert dem Werk eine Standort-Garantie bis 2025 zu. Quelle: Lea Rebuschat (Archiv)

„Die Kolleginnen und Kollegen bei Continental Teves wissen mich und die gesamte SPD im Landkreis Gifhorn hinter sich. Unsere Region ist seit Jahrzehnten der Motor der Automobilindustrie – dazu gehört auch Conti“, sagt Philipp Raulfs, SPD-Landtagsabgeordneter für Gifhorns Südkreis.

„Es muss anerkannt werden, dass es dem Gesamtkonzern aktuell nicht so gut geht, wie in den vorherigen Jahren – so ist es bei uns allen. Dabei muss aber klar sein, dass nur durch das Ankurbeln von Kaufkraft wieder Schwung in unsere Wirtschaft und in die Unternehmen wie Conti kommen kann“, steht für Raulfs fest. Die Chancen der Transformation der gesamten Branche müssten clever genutzt und die Krise überwunden werden.

Noch mehr Unsicherheit geschürt

„Wir befinden uns alle zusammen in der schwersten Wirtschaftskrise, die Deutschland jemals erlebt hat. Alle bringen ihr Möglichstes ein, um gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen“, geht SPD-Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann (Nordkreis) auf die Folgen von Corona ein. „Da finde ich es schlimm, dass Conti gerade in dieser unsicheren Zeit mit diesem Verhalten noch mehr die Unsicherheiten schürt“, kritisiert Heilmann die Unternehmensführung. „Auch der Vorstand von Continental hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, insbesondere in Krisenzeiten, welche er aktuell nicht nachkommt“, sagt Heilmann. Der Vorstand müsse sich dieser Verantwortung jetzt stellen und Lösungen für die Zukunft finden. Und Heilmann hat auch einen Vorschlag parat: „In Gifhorn wurde vor ein paar Jahren der Elektromotor gefertigt. Jetzt wird er zur Auslastung der Fertigung wieder gebraucht."

