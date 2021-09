Gifhorn

Es herrscht Raumnot an Gifhorns Berufsbildenden Schulen 1. Weitere Container wurden darum aufgestellt. Schulleiter Stefan Schaefer befürchtet, dass sich die Lage weiter verschärft – auch durch den Ringtausch verschiedener Schulstandorte für Gifhorns neues Grundschulprojekt. Bei dem geplanten Bau für das BBS-1-Kompetenzzentrum für Pflege und Erziehung müsse darum nachgebessert werden.

Weil die Zahl der Gifhorner Abc-Schützen in nur drei Jahren um 200 auf mehr als 1700 Kinder gestiegen ist, feilen Stadt und Kreis gemeinsam an dem Projekt „Neue Grundschule“. Zu dem Konzept gehört eine zweizügige Förderschule Geistige Entwicklung des Landkreises auf dem Areal des ehemaligen Bundespolizei-Standortes am Wilscher Weg. Hier soll auch eine zweizügige Regel-Grundschule entstehen.

Grünes Licht im Rat

Ferner soll Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule – sie soll zur neuen Grundschule mit Schulkindergarten werden – in die ehemalige Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße umziehen. Diese wird saniert und um einen Anbau mit Unterrichtsräumen und Sporthalle erweitert. „Für den dort derzeit befindlichen Schulzweig der Berufsbildenden Schulen I ist eine geeignete Unterbringung als Ersatz zu finden“: An dieser unkonkreten und nebulösen Formulierung – Gifhorns Stadtrat gab im Juli grünes Licht für das Gesamtprojekt – stößt sich BBS-1-Chef Stefan Schaefer.

Von Ringtausch direkt betroffen

„Wir sind von diesem Ringtausch direkt betroffen, wurden jedoch offenbar vergessen“, so Schaefer. Es sei unklar, wo für die BBS 1 zukünftig Ersatz für die abzugebenden Räume der früheren Reuter-Realschule an der Lindenstraße geschaffen werden sollen. „Ich will keine Zersiedlung meiner Schule an verschiedene Standorte“, so der BBS-1-Chef. Sein Vorschlag: Wenn demnächst der 5,2 Millionen Euro teure Bau des Kompetenzzentrums für Erziehung und Pflege für die BBS 1 starte, müsse die Politik noch einmal über eine Projekterweiterung nachdenken.

„Schon jetzt herrscht bei uns Raumnot“, berichtet der Schulleiter. Erst Ende August seien auf vier mobile Klassenräume per Riesenkran zwei weitere Container aufgesetzt worden. „Das kann und darf für unsere 2000 Schülerinnen und Schüler sowie das 130-köpfige Kollegium keine Dauerlösung sein“, sieht Schaefer weiteren Handlungsbedarf am Standort Alter Postweg. Die Klassenräume in den Containern seien klein und niedrig. In Corona-Zeiten müsse so häufiger als vorgeschrieben eine Lüftung erfolgen.

Lösung aus einem Guss

„Es muss darum eine Lösung aus einem Guss her“, wünscht sich der BBS-1-Chef, dass Politik und Verwaltung beim Bau des Kompetenzzentrums – die Ausschreibung laufen – noch einen Schritt weitergehen, um den Raumbedarf zu decken. Zudem würde viele der jetzigen Grundschülerinnen und Grundschüler in späteren Jahren die Berufsbildenden Schulen besuchen. Schaefer schätzt die Zahl auf „rund 60 Prozent“.

Ein Schlüsselprojekt

Das neue Kompetenzzentrum für Pflege und Erziehung ist für Stefan Schaefer ein „Schlüsselprojekt“ mit überregionaler Bedeutung. Unter anderem werden mehrere Klassenräume durch Kernsanierung in einem Anbau der BBS 1 aus den 50er Jahren geschaffen. Auch ein Mehrzweckraum und Campus sowie ein Selbstlernzentrum sollen entstehen. „Mit einer zusätzlichen Investition von 500 000 Euro könnten weitere dringend benötigte Räume gebaut werden“, ist Schaefer überzeugt und appelliert für „Beschulung an einem Standort“.

Von Uwe Stadtlich