Gifhorn

240 Filialen will die Commerzbank in absehbarer Zeit in ganz Deutschland dauerhaft schließen. Vor Monaten hieß es, dass Standorte, die in der Corona-Zeit geschlossen sind, auch jene sind, die auf der Roten Liste stehen und gar nicht erst wieder öffnen.

Klares Bekenntnis zum Standort Gifhorn

In Gifhorn war daher die Sorge groß. Bislang machte das Geldinstitut keine Angaben, wie es in der Filiale im Steinweg weitergeht. Nun kommt die klare Ansage: „Unser Standort in Gifhorn bleibt bestehen. Diese Commerzbank Filiale wird nicht geschlossen“, teilt Ina Mähl, Pressesprecherin Region Nord mit.

Von Andrea Posselt