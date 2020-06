So hart trifft die Corona-Krise die Flüchtlinge

Lessien/Gifhorn

In einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben ist so schon nicht einfach, und jetzt kommt auch noch die Angst vor dem Coronavirus und die Quarantäne hinzu. Die neuesten Entwicklungen im Camp Lessien und im Wohnheim Clausmoorhof Gifhorn bedeuten für die Betroffenen eine doppelte Belastung, sagen Flüchtlingshelfer wie Martin Wrasmann. Und gerade jetzt könnten er und seine Mitstreiter den Menschen nicht so zur Seite stehen wie sonst – eben wegen Corona.

„Unsere Ehrenamtlichen gehören zur Risikogruppe. Wir sind da seit Wochen nicht mehr vertreten“, sagt Wrasmann über den Einsatz im Clausmoorhof, der seit der Quarantäne in Lessien mit Trassierband abgesperrt ist, um auch dort Besuche und damit eine mögliche Verbreitung des Virus’ zu unterbinden. Hin und wieder bringe ein sogenannter Bufdi, ein Bundesfreiwilligendienst-Leistender, Lebensmittel vorbei.

Das schlägt aufs Gemüt

Auch wenn Wrasmann selbst nicht mehr vor Ort ist, so bekommt er einiges mit von der Stimmung vor Ort. „Was ich so höre ist, dass die Geflüchteten die Welt nicht mehr verstehen.“ Sie machten sich Sorgen wegen des Virus’, aber litten eben auch unter den Einschränkungen. „Es ist schon schwer, wenn die Leute in den Zimmern oder Häusern bleiben sollen.“ Das schlage auch den Ehrenamtlichen aufs Gemüt: „Es tut uns weh, dass wir gerade nicht helfen können.“ Sprachunterricht und Freizeitangebote sind bis auf Weiteres abgeblasen: „Das ist eine ganz schwere Nummer.“

So läuft Flüchtlingshilfe in Corona-Zeiten Normalerweise herrscht im Alten Gemeindezentrum in Meine reges Leben. Dort betreibt die Flüchtlingshilfe Papenteich einen wahren Treffpunkt für Flüchtlinge und Einheimische. Denn dort geht nicht einfach nur gespendete Kleidung, Mobiliar und Geschirr über den Ausgabetresen. Bei Kaffee und Kuchen kommen die Menschen ins Gespräch, Kinder flitzen munter um sie herum. So war das bis Corona. Und jetzt? „Wir hatten die ganze Zeit geschlossen“, sagt Eva Leis von der Flüchtlingshilfe Papenteich. „Gerade das persönliche Treffen fehlt. Das blockiert natürlich die Integration.“ Ganz abgebrochen sei der Kontakt zu den „Schützlingen“ keinesfalls. Der laufe jetzt über Telefon und E-Mail. Wenn die Flüchtlinge darüber rätseln, was ihnen die Behörde mit einem Dokument oder Schreiben sagen will, dann scannen sie es ein und schicken es ihrem Flüchtlingshilfe-Paten zu, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehend eine Antwort zurücksendet. „Manche Sachen lassen sich nicht übers Telefon klären“, sagt Leis. Etwa wenn die Kinder wieder aus den Klamotten gewachsen sind. Der Helferkreis habe deshalb überlegt, wie er Schritt für Schritt weiter gehen kann. Neuerdings können Familien einzeln nach Terminabsprache zum Alten Gemeindezentrum kommen und Kleidung holen. „Nur eben nicht mit Kaffee trinken“, sagt Leis. Auch bei anderen Angeboten soll es voran gehen. „Wir wollen langsam wieder Hausaufgabenhilfe und Sprachunterricht hochfahren.“ Dann in Einzeltreffen. Dafür sei schon eine Spuckschutz-Plexiglas-Trennwand vorbereitet.

Umso wichtiger sei jetzt die Sozialarbeit vor Ort, appelliert Wrasmann an den Landkreis, dabei nicht nachzulassen. Denn gerade wegen der Sozialarbeit in Lessien sieht der Pastoralreferent der katholischen St. Altfrid-Gemeinde das Großaufgebot der Polizei rund um das Flüchtlingscamp dort als hinnehmbar an. „Wenn es um Gesundheitsschutz geht, hat Kontrolle Priorität.“ Was er gerade in diesen Zeiten feststellen muss: „Ich glaube, dass wir gesellschaftliche Verantwortung nur mit Kontrolle durchsetzen können.“ Wenigstens aber kümmere sich die Sozialarbeit des Landkreises auch um die Menschen im Camp, so dass diese nicht nur den Einsatz der uniformierten Polizeibeamten sähen. „Wenn es nur dieses Eine wäre, wäre das fürchterlich.“

Langsamer Neustart

Seit voriger Woche laufe wieder die Arbeit im Café Aller an, sagt Wrasmann. Und die Bereitschaft sei da, auch im Clausmoor wieder tätig zu werden, wenn es gebraucht und möglich sei: „Wir stehen Gewehr bei Fuß.“

