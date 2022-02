Gifhorn

Corona-Lockerungen hat die Bundesregierung für März angekündigt – und auch Gifhorns City-Gemeinschaft (CGG) freut sich auf die Rückkehr zur Normalität. Mit mehreren Großveranstaltungen unter freiem Himmel soll die Fußgängerzone wieder richtig voll werden. Die Termine für drei Open-Air-Events sind festgeklopft. Die Gifhornerinnen und Gifhorner können sich darauf freuen.

„Mit den Vorplanungen haben wir bereits im Winter begonnen, und jetzt stehen die Termine für das erste Halbjahr 2022“, erklärt CGG-Chef Udo von Ey. Im Austausch mit seinem Vorstandsteam ist er inzwischen in die Detail-Planungen für den ersten Verkaufsoffenen Sonnntag des Jahres eingestiegen. „Er soll bereits am 3. April stattfinden“, kündigt der Chef der City-Gemeinschaft an. Geöffnet haben die Geschäfte in Gifhorns Innenstadt an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr.

Neueste Produkte präsentieren

„Als Rahmenprogramm ist an diesem Sonntag eine Auto- und Zweirad-Meile geplant“, erklärt Udo von Ey. Unternehmen beider Branchen seien inzwischen kontaktiert worden. „Die ersten positiven Rückmeldungen liegen uns vor“, hofft von Ey darauf, dass an diesem Tag möglichst viele Auto- und Zweirad-Händler die Chance nutzen, um ihre neuesten Produkte mitten in der Innenstadt zu präsentieren.

Ein weiteres beliebtes Event will Gifhorns City-Gemeinschaft ebenfalls wieder auf die Beine stellen. „Am 21. Mai soll’s Gifhorns Kindersamstag geben“, verspricht von Ey. Vor Corona fand diese Veranstaltung immer in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt. Ein Bungee-Trampolin, Power Paddler und diverse Mitmach-Aktionen bot die CGG letztmalig 2019 in der Fußgängerzone an. Mit Kreativität und Geschicklichkeit konnten die Kinder an diesem Tag zudem Aufgaben an verschiedenen Stationen in den Geschäften der Innenstadt meistern – und wurden dafür mit Preisen belohnt.

Mit edlen Tropfen anstoßen

Zum Wohl: Auch Gifhorns Weinfest soll’s 2022 endlich wieder geben. „Es ist für den 30. Juni bis zum 2. Juli geplant“, sagt Udo von Ey. In diesem Zeitraum werden fünf Winzer aus Rheinhessen die Gifhornerinnen und Gifhorner mit edlen Tropfen verwöhnen. Selbstverständlich gehört auch ein Rahmenprogramm mit Musik und kulinarischen Leckerei dazu. „Die Winzer haben uns den Termin inzwischen bestätigt und zugesagt“, ist der Chef der City-Gemeinschschaft zufrieden.

Weinfest in Gifhorns Fußgängerzone: Das Event soll’s 2022 endlich wieder geben. Fünf Winzer haben der City-Gemeinschaft inzwischen ihre Zusage gegeben. Quelle: Cagla Canidar/Archiv

Von der Corona-Pandemie zur Endemie: Udo von Ey hofft darauf, dass viele Veranstaltungen auch in der zweiten Jahreshälfte machbar sind. „Ich bin guter Dinge, dass es im Herbst und Winter ebenfalls normal weiter geht – das braucht Gifhorns Innenstadt“, gibt sich der CGG-Chef zuversichtlich. Weitere Termine nennt von Ey allerdings noch nicht. „Wir bleiben dran“, ist der Schütte-Chef überzeugt davon, „dass 2022 endlich wieder ein ganz normales Jahr wird“.

Von Uwe Stadtlich