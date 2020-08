Gifhorn

Die Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn gibt der Polizei Rätsel auf. Sie hat nach Expertenansicht weit und breit die am besten geschaltete Ampel mit kurzen Wartezeiten, dennoch gilt sie als Unfallschwerpunkt. Mit den Ergebnissen der aktuellen Tempo- und Rotlichtkontrollen sieht die Polizei ihre Forderung nach einem festen Tempo- und Rotlichtblitzer untermauert. Der Landkreis arbeitet daran, aber es dauert noch. Auch eine andere Maßnahme ist geplant.

Zwölf Autofahrer innerhalb von 90 Minuten waren am Freitag an der Christinenstift-Kreuzung zu schnell, ein Mercedes-Fahrer mit Tempo 100 doppelt so flott wie erlaubt. Am Dienstagvormittag bot sich den Beamten ein ähnliches Bild: Acht Autofahrer innerhalb von 90 Minuten waren zu schnell, der Spitzenreiter dann hatte 91 auf dem Tacho. „Wir würden gern noch häufiger messen“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter. Doch die Inspektion stoße an ihre personellen Grenzen. An der Stelle brauche sie einen Messtrupp und einen Anhaltetrupp, also vier, besser noch sechs Beamte. Dass die Bereitschaftspolizei gerade zur Verfügung steht, war für die Gifhorner Inspektion deshalb eine günstige Gelegenheit, um dort Präsenz zu zeigen.

Zur Galerie Rotlicht- und Temposünder an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn: Polizei und Landkreis wollen die Sicherheit verbessern – obwohl die Ampel dort nach Expertenansicht die am besten geschaltete ist.

Von Anfang 2017 bis Ende 2019 zählt Polizei-Verkehrsexperte Winfried Enderle insgesamt 25 Unfälle an der Christinenstift-Kreuzung. In diesem Jahr waren es schon vier. Zwei Menschen wurden seit Januar 2017 schwer verletzt – in diesem Jahr noch niemand –, neun leicht. In 14 Fällen war zu geringer Sicherheitsabstand die Hauptunfallursache. Zu sechs Fällen schreibt Enderle „Missachtung der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder Lichtzeichen“. Einen Fall aus diesem Jahr bucht er unter „nicht angepasste Geschwindigkeit“.

„Da ist unheimlich viel Schwerlastverkehr auf der B 188“, sagt Reuter, was einen Rotlicht-Verstoß gepaart mit zu hoher Geschwindigkeit für den querenden Verkehr, der gerade grün bekommen hat, so gefährlich machen kann. Enderle vermutet gerade bei dem Verkehr auf der B 188 in den meisten Fällen Absicht hinter dem hohen Tempo. „Sie sehen noch grün und geben Gas, um noch rüber zu kommen.“

Schild drosselt bald das Tempo vor Ortseingang auf 70

Allerdings rauschen die Autos auf der vierspurigen B 188 von Meinersen kommend auf einen unvermittelt auftauchenden Ortseingang mit nur kurzer vierspuriger Ortsdurchfahrt dahinter zu. Und bis zum Ortsschild – „das steht schon sehr nah an der Ampel“ – gilt laut Enderle Tempo 100. Das soll sich demnächst ändern, berichtet er aus der Verkehrsunfallkommission. Künftig sollen rund 200 Meter vor Ampel und Ortsschild Tempo 70- und „Achtung Ampel“ Schilder aufgestellt werden.

Warten auf den Blitzer

Die Polizei hofft, dass der Landkreis Gifhorn den stationären Tempo- und Rotlicht-Blitzer bald installiert. „Die Anregung kam ja auch von uns“, sagt Reuter. Die Kollegen stünden dieser Tage dort auch, „um zu dokumentieren, dass da Handlungsbedarf besteht“.

Wann kommt der Blitzer? Wo muss der Blitzer stehen, und ist er kompatibel mit der Ampel? Ende Juni haben Techniker Messungen an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn vorgenommen. Wann die Installation erfolgt, vermag der Landkreis allerdings noch nicht zu sagen. „Die Abstimmungen laufen noch mit der Stadt Gifhorn und der Polizei“, sagt Fachbereichsleiter Michael Funke. „Es gibt noch viele Einzelheiten zu klären.“ Mit den Ausschreibungen für den Auftrag werde es erst danach etwas, also wohl im Herbst. Auch zu Details – zum Beispiel ob es mehrere Blitzer gibt und welche Fahrtrichtungen unter Kontrolle stehen – äußerte sich Funke noch nicht.

