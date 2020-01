Gamsen

Das Christinenstift in Gamsen besteht auch die Überprüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen nach den neuen Richtlinien: Wie die Diakonie mitteilte, lagen die Qualitätsergebnisse bei der Überprüfung im Dezember „in allen Bereichen weit über dem Durchschnitt“. 20 der überprüften Qualitätsaspekte fließen in die veröffentlichten Ergebnisse ein. Es geht um fünf Bereiche: Mobilität und Selbstversorgung, Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte, besondere Bedarfs- und Versorgungssituationen und Begleitung sterbender Heimbewohnerinnen und Heimbewohner und ihren Angehörigen. „Durch die konstante Erhöhung des Personalschlüssels in der Pflege über Jahre hinweg wurde die Basis für eine gute Pflegequalität geschaffen, aber ohne das große Engagement und die ständige Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeitenden wäre solch ein herausragendes Ergebnis nicht möglich“, bedankt sich Heimleiter Michael Möller bei seinem Team

Von unserer Redaktion