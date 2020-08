Gifhorn

Die Zahlen der Tempoverstöße und Rotlicht-Unfälle sprechen für sich. Da viele Autofahrer offenbar keine Angst vor Unfällen haben, sollten sie Führerschein- und Geldverlust fürchten müssen, wenn sie über rote Ampeln brettern oder Tempolimits missachten. Es hilft also nichts: An der Christinenstift-Kreuzung muss ein Blitzer installiert werden.

Konsequenzen sollte aber auch der Betreiber der Ampel ziehen. Denn es gibt ganz typische Rotlichtverstöße, die wohl eher auf Versehen und nicht auf Dickfelligkeit fußen: Aus unerfindlichen Gründen gibt es für Rechtsabbieger aus Gamsen kommend nur an der Seite eine Ampel und nicht wie sonst auch am gebogenen Mast über der Fahrbahn. Dieses „Oberlicht“ halten Fachleute jedoch für wichtig, weil Autofahrer es erwiesenermaßen schon von Weitem wahrnehmen – im Gegensatz zu der eher bescheidenen Präsenz der Anlage am Straßenrand. Kein Wunder also, wenn sich an der Kreuzung Rechtsabbieger öfter mal versehentlich an der Ampel für den Geradeausverkehr orientieren und fahren, wenn sie nicht dürfen. Es muss also doppelt nachgerüstet werden: Blitzer an die Seite, Ampel über Kopf.

Von Dirk Reitmeister