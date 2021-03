Gifhorn

Seit Montag stehen die beiden unscheinbaren grauen Säulen an der Christinenstift-Kreuzung. Noch bis Mittwoch werden die Techniker mit den Anschlüssen beschäftigt sein. Von kommender Woche an sollen eilige Autofahrerinnen und -fahrer, die es mit Ampelsignalen und Tempolimit nicht so ernst nehmen, die Quittung bekommen.

Die Schneeschauer bei schattigen Temperaturen halten die Techniker nicht von ihrer Arbeit ab. Am Dienstag steht zeitweise ein kleines Zelt an der geöffneten Rückwand der Blitzersäule an der Ecke Lüneburger Straße/B 188. Ungerührt schrauben und klemmen die Techniker an den Innereien des Rotlicht- und Tempoblitzers herum. Wenig später ist auch die andere Säule am Zugang zur Siedlung Im Meinecken Sohl an der Reihe.

Der Aufbau soll am Mittwoch abgeschlossen sein, kündigt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter am Dienstag auf AZ-Nachfrage mit. Auch der Termin für das Eichamt steht fest: Deren Experten sollen die Anlage am Donnerstag unter die Lupe nehmen.

Endgültige Aktivierung hängt auch vom Eichamt ab

Anwohner haben im Gespräch mit der AZ schon angekündigt, einen Gartenstuhl aufstellen und das Blitz-Geschehen gemütlich sitzend beobachten zu wollen. Das könnte bereits ab Montag, 15. März, so weit möglich sein. Jedenfalls wenn es nach Walter geht. „Die endgültige Aktivierung steht im Zusammenhang mit der eichamtlichen Abnahme.“ Deshalb gilt der Montag zunächst einmal als geplanter Scharfschalte-Termin. „Sollten umfangreichere Nacharbeiten erforderlich sein, kann sich dieser Zeitpunkt allerdings noch verschieben.“

Von Dirk Reitmeister