Es tut sich was in Sachen Rotlicht-Blitzer an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn. Zwei Techniker waren jetzt im Zuge einer Machbarkeitsstudie vor Ort, um die Gegebenheiten der Anlage abzuklopfen. Ab wann der Landkreis dort Rotlicht- und Tempoverstöße kombiniert ahnden wird, ist aber noch unklar. Allzu lange dürfte das nicht mehr dauern, denn die Planungen zum aktuellen Haushalt sahen einen Zeitpunkt Mitte des Jahres vor.

Zwei Männer in Warnwesten stehen auf der Mittelinsel der Fußgänger- und Radfahrerquerung der Bromer Straße. Sie schauen konzentriert auf den Bildschirm ihres Laptops, während Autos mit aufdrehenden Motoren und Lastwagen an ihnen vorbei rauschen. Hin und wieder hocken sie sich an den Rand der Insel hin und hantieren mit einem anderen technischen Gerät. Ein zweiter Laptop steht am Boden, ebenso Stative mit Messgeräten.

Zur Galerie In das Projekt Rotlicht- und Tempoblitzer an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn kommt jetzt Fahrt. Techniker haben Messungen an der Anlage vorgenommen.

Ist die Ampelanlage überhaupt technisch reif für einen Blitzer? Wo müsste dieser stehen, um die Tempo- und Rotlichtsünder ins rechte Licht zu rücken? Und liegen dort Leerrohre für die Anschlusskabel? Diesen Fragen gingen die beiden Techniker jetzt nach, bestätigt Michael Funke, Leiter des zuständigen Fachbereichs für Ordnung und Verkehr beim Landkreis Gifhorn.

„Bei dem Termin wird zum Beispiel geprüft, ob und inwieweit die bereits vorhandenen Leerrohre in dem Kreuzungsbereich genutzt werden können, um die Geschwindigkeitsmessanlagen versorgen zu können.“ Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass diese mit der Ampel kompatibel seien. „Hierfür werden Konformität und Steuergerät der Lichtsignalanlage geprüft. Für die Testmessungen wurden dafür mobile Geräte aufgestellt, um darüber hinaus zu ermitteln, wo der optimale Standort für die Geschwindigkeitsmessgeräte ist.“

Die Arbeit der beiden Spezialisten vor Ort ist Teil einer Machbarkeitsstudie, die der Ausschreibung für die berührungslose kombinierte Rotlicht- und Tempomessanlage voraus gehen muss. Funke: „Das daraus resultierende Einmessprotokoll dient einem lückenlosen und detaillierten Anforderungsprofil in der Leistungsbeschreibung im anstehenden Vergabeverfahren.“

Kreuzung mit den meisten Rotlichtverstößen Fachleute werten die Christinenstift-Kreuzung als die mit der am besten geschalteten Ampel in Gifhorn, beim AZ-Ranking Anfang des Jahres bekam sie die zweitbesten Noten von den Autofahrern, und doch registriert die Gifhorner Polizei ausgerechnet dort die meisten Rotlichtverstöße. Allein bei einer Kontrolle im vorigen November ahndeten die Beamten 14 Rotlichtverstöße. Zum Einen kommen Fahrer auf der B 188 mit hohen Geschwindigkeiten an die Kreuzung heran, die in einem kurzen innerörtlichen Abschnitt liegt. Viele Rotlichtverstöße gibt es aber auch von Fahrern, die aus Gamsen kommend nach rechts auf die B 188 in Richtung Westen abbiegen. Wer die Kreuzung täglich quert, kennt das Problem: Aus Richtung Gamsen gibt es eine eigene Rechtsabbiegeampel – allerdings mit lediglich einer einzelnen Signalgruppe am seitlichen Ampelmasten. Der Geradeausverkehr hat sowohl Signalgruppen daneben und oben an der Peitsche – mit allgemeinem Licht ohne Pfeil. Viele Autofahrer nehmen offenbar die eigene Rechtsabbiegeampel gar nicht wahr, sondern orientieren sich an dem Geradeaussignal.

„Das Ergebnis aus den Testmessungen liegt uns noch nicht vor“, sagt Funke weiter. Deshalb konnte er zum weiteren aktuellen Zeitplan noch nichts sagen. Die Verkehrsunfallkommission hatte im vorigen Jahr die Installation eines Rotlicht- und Tempoblitzers empfohlen. Die Politik machte im Herbst den Weg dafür frei mit dem Ziel, Mitte dieses Jahres den Blitzer zu installieren. Die Kreisverwaltung rechnet offenbar mit zahlreichen Verstößen an der Stelle, denn als sie damals den Haushalt 2020 aufstellte, kalkulierte sie 56 000 Euro Investitionen und rund 150 000 Euro Mehreinnahmen bei den Bußgeldern ein.

Von Dirk Reitmeister