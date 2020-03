Chillig und cool: Drei Bands in der Stadthalle Gifhorn

Gifhorn

Das Live-Konzert „ AusZeit“ gibt es am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Gifhorner Stadthalle. Stadthallen-Azubi Miguel Dittmann organisiert den groovigen Konzertabend mit drei Bands, die Pop-Rock und Akustik-Beats zusammenbringen, als Abschlussprojekt seiner Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Neben der Sängerin Bo und der Band Meilentaucher wird auch die Wolfsburger Band Skyle auftreten.

Skyle kommt aus Wolfsburg

Skyle ist ein Wolfsburger Musikprojekt: Rock, Pop, Balladen und Punk sind für Skyle kein Problem. Sowohl Klassiker als auch aktuelle Charthits gehören zum Repertoire der 2013 gegründeten Band. Das Geheimrezept laute: glühende, angezerrte Röhrensounds in Kombination mit verschiedenen Saxophonen, ummantelt von persönlichen Nuancen und jeder Menge Bass. Damit zieht die Band jeden in den Bann und lässt auch den Muffel in der hintersten Reihe richtig rocken. Skyle, das sind acht sympathische, junge Menschen mit Fliege und Leidenschaft für gute Musik.

„Ideen aus dem All“

Die Singer-Songwriterin Bo aus Hamburg schreibt über ihre Musik: „Für meine Lieder schnappe ich mir Ideen aus dem Universum, dem Alltag oder dem Chaos in meinem Kopf. Ich stecke sie dann in ein Kleid aus manchmal melancholischen, manchmal bunten, manchmal nachdenklichen Wörtern und Melodien. Meine Musik? So wie mein Leben, ein Kunstprojekt: Sie macht mehr mit mir, als ich mit ihr.“ Die Newcomerin mit der warmen, intensiven Stimme singt eigene Songs und Covers.

Bald kommt das Debütalbum

Für die Nachwuchsband Meilentaucher ist Musik eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht und ein Spiegelbild der Emotionen. Die vier Jungs aus Hoya schreiben eingängige Musik, verlieren aber nicht ihre Individualität, so die Veranstalter. Ihre Songs verkörperten dabei die Perspektive ihrer eigenen Generation, ihr erfrischend optimistischer Sound verbindet emotionale Melodien und energiegeladenen Pop-Rock mit ausgiebiger Spielfreude und ist jung, kreativ und authentisch. Mit ihrem für 2020 geplanten Debütalbum wollen Meilentaucher die Bühnen in ein buntes Meer aus Energie und Leidenschaft verwandeln und das Publikum tiefer als je zuvor in ihren Bann ziehen.

Tickets gibt es für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro für Schüler und Studenten) an der Abendkasse und im Vorverkauf. Vorverkauf in Gifhorn: KURT Magazin ( Celler Straße 1) und Kulturverein Gifhorn (Steinweg 3). Vorverkauf in Wolfsburg: Ehme de Riese (alle Filialen).

