Caritas-Geschäftsführerin zieht eine nüchterne Bilanz

Gifhorn

Beim Gifhorner Caritasverband ist eine Ära zu ende gegangen, Geschäftsführerin Anette Witt in den Ruhestand gewechselt. Sie zieht eine durchaus nüchterne Bilanz ihrer drei Jahrzehnte Sozialarbeit.

Flüchtlingssozialarbeit war der Schwerpunkt schlechthin der gelernten Sozialpädagogin. Nicht erst seit der Flüchtlingswelle 2015. Sondern von Anfang an. „Ich bin 1991 für die Flüchtlingssozialarbeit angestellt worden.“ Als Witt sechs Jahre später die Geschäftsführung übernahm, blieb eine Hälfte ihrer Stelle bei der Flüchtlingssozialarbeit.

Damals hatte sie vor allem Flüchtlinge aus dem Balkan, hier und da auch Libanesen und Tamilen aus Sri Lanka zu betreuen. Familienangelegenheiten, Fragen rund um das Aufenthaltsrecht: „Im Prinzip eine allgemeine Lebensberatung.“

Zur Galerie Flüchtlingssozialarbeit ist ein großer Schwerpunkt des Caritasverbandes Gifhorn, doch zu seinen Aufgabenfeldern gehören noch weitere Einrichtungen. Und der nächste Umbruch steht schon bevor.

In den 1990-er Jahren sei die Beratung der Flüchtlinge – zumeist junge Familien – einfacher gewesen. Beim Wandel zur aktuellen Situation spielen ihr zufolge die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Flüchtlinge heute – viele allein stehende junge Männer – kämen mit zu großen oder falschen Erwartungen, angefacht durch Gerüchte und Falschinformationen im Netz. Deshalb hat Witt heute mit viel mehr Enttäuschungen bei ihren Klienten zu tun. „Bei der Arbeits- und der Wohnraumsuche gibt es den größten Frust.“

Die Sache mit der Wohnungsnot

Apropos Wohnraum: „Erschreckend ist dass sich in den 29 Jahren nichts verändert hat. Man arbeitet und arbeitet und arbeitet, und nichts ändert sich.“ Dieses ernüchterte Fazit zieht Witt im Bereich Wohnungsmarkt für arme Menschen. Die Wohnungsnot sei immer noch so wie Anfang der 1990-er Jahre. „Man hatte 30 Jahre Zeit, etwas zu unternehmen, und nichts ist passiert.“

Das hat sich beim Caritasverband getan

Im Gegensatz zum Alltag beim Caritasverband. In ihrer Zeit als Geschäftsführerin kamen neue Einrichtungen und Aufgaben hinzu. Das Frauenhaus öffnete 1993. Mitte der 2000-er Jahre kam die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BISS) hinzu. 2008 eröffnete die Caritas gemeinsam mit den Maltesern im Gamsener Paulsumpf den Kinderladen. „Durch die Beratung haben wir gewusst, dass wir viele Familien haben, die nicht von Hartz IV betroffen waren, aber nur knapp über der Grenze lagen.“ Seit anderthalb Jahren beschäftigt der Verband einen Respekt-Coach. Verabschiedet hat er sich dagegen 2015 vom Betreuungsverein.

Nachfolger kommt in Juni

Der nächste große Umbruch steht jetzt bevor. Damit meint Witt nicht ihren eigenen Abschied. Wenn ihr Nachfolger im Juni seinen Dienst antritt, wird er eine volle Geschäftsführer-Stelle haben und die Flüchtlingssozialarbeit nicht mehr der größte Posten des Caritasverbandes sein – ohne selbst zu schrumpfen. Denn der Caritasverband übernehme die Verwaltung der drei Kindertagesstätten der katholischen Kirchengemeinde St. Altfrid. Witt hofft, dass es gelingt, auch ihre halbe Stelle für die Flüchtlingssozialarbeit wieder neu zu besetzen.

Was ist mit Hobbys?

Und was macht Witt im Ruhestand? Darüber habe sie sich noch keine Gedanken gemacht. „Es war eine sehr arbeitsintensive Zeit. Ich will einfach erst einmal ohne Zeitdruck den Tag erleben. Dann sehen wir weiter.“ Vielleicht werde sie mit ihrem Mann Harald auf Tour gehen. „Er wandert so gern.“

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister